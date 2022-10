États-Unis : Cathie Wood implore la FED de ralentir sa remontée des taux

Dans une lettre ouverte adressée à la banque centrale américaine, la PDG d'Ark Invest Catherine Wood questionne les décisions prises par l’institution financière en charge de la politique monétaire. Hausse des prix des matières premières, baisse du pouvoir d’achat des ménages, la femme d’affaires propose un argumentaire éclairé sur la situation économique actuelle.

Une politique monétaire inadaptée aux conditions de marché

Au cours de l’année en cours, la Réserve fédérale des États-Unis a remonté à 3 reprises ses taux d’intérêt pour combattre l’inflation de près de 8.3% en août et s’apprête à renouveler l’opération début novembre.

Plusieurs économistes et personnages influents de la sphère financière s’accordent à dire que la direction de la politique menée par la FED aura des effets négatifs bien plus importants que l’inflation elle-même.

Dans une lettre publiée sur le site d'Ark Invest, Cathie Wood met en lumière plusieurs incohérences de la politique présentée par la FED notamment concernant les données utilisées par l’institution.

Pour rappel, Ark Invest est un fonds d'investissement spécialisé dans la gestion d'ETF ou trackers qui répliquent la performance de plusieurs industries innovantes comme le marché des crypto-actifs, mais aussi celui de la robotique ou encore l'impression 3D.

Selon Mme Wood, les chiffres de l’inflation représentés par différents indicateurs comme le Consumer Price Index (CPI) ou le Personal Consumer Expenditures Price Index (PCE) ne permettent pas de mesurer correctement la hausse des prix à la consommation.

Si ces derniers prennent en compte les variations des prix de l’énergie ou de la nourriture, la hausse des coûts des matières premières (commodities en anglais) est exclue.

« Les prix des matières premières sont des indicateurs clés à considérer. […] Bien évidemment que les prix de l’énergie et de la nourriture sont des facteurs importants. Toutefois, la politique monétaire de la FED ne devrait pas, selon nous, accentuer les difficultés associées au choc des prix de l’énergie et de l’agriculture causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. »

La lettre s’accompagne d’un tableau récapitulatif reprenant les variations de prix des matières premières. Alors que le blé augmente de près d’un tiers (+28%) sur un an, le prix du baril de pétrole, a lui réalisé un pic à 135$, le 29 avril 2022 et enregistre une baisse de -16% depuis.

Malgré ce retracement, la crise énergétique en cours et la réduction de l’offre en circulation menée par les membres de l’OPEP récemment se solde d’une augmentation de 28% sur 1 an.

Produit Date du prix le plus élevé Prix à la clôture la plus haute Prix le plus élevé par rapport à la dernière clôture (%) Prix de clôture par rapport à la même période l'année dernière (%) Or 06/08/2020 2 064$ -18% -3% Argent 10/08/2020 29$ -31% -11% Bois de construction 07/05/2021 1 686$ -74% -34% Fer 29/06/2021 1 387$ -45% +7% DRAM 09/07/2021 5$ -46% -34% Transport maritime de matériaux 07/10/2021 5 650$ -65% -65% Cuivre 04/03/2022 493$ -31% -20% Pétrole 08/03/2022 124$ -25% +18% Maïs 29/04/2022 818$ -16% +28% Carton / / / -53%

Le stock des grandes entreprises : des facteurs clés à considérer

Cathie Wood poursuit son argumentaire en rappelant quelques données intéressantes sur la crise d’inventaires de certaines entreprises phares américaines :

« Alors que la croissance des ventes de Walmart et Target n’augmente d’à peine 10% sur le dernier trimestre, leurs stocks s’apprécient de 25.5 et 36.1% respectivement. De son côté le ratio inventaire/ventes de Nike se dégrade. Selon les résultats de son dernier trimestre, les ventes monde de Nike n’ont augmenté que de 3.6% tandis que ses stocks se sont appréciés de 44.2%. Si l’on se concentre uniquement sur l’Amérique du Nord et les produits en cours d’envoi, les stock ont eux augmenté de 64.8 et 85% respectivement sur le 3ème trimestre 2022 ! »

En définitive, selon Cathie Wood, si la demande globale s'est affaiblie suite aux mesures prises par la FED pour endiguer l'inflation, les risques d'une récession économique ou même d'une déflation ne seraient-ils pas des éventualités capitales à considérer par la Réserve Fédérale des États-Unis ?



Comme le montrent les données de Walmart ou Target, les entreprises accumulent des produits alors que la demande ralentit.



Plus globalement, si une hausse des taux d'intérêt directeurs réduit la capacité des entreprises à financer leurs opérations et indirectement le pouvoir d'achat des ménages, la banque centrale américaine ne devrait-elle pas prendre en compte des facteurs supplémentaires à la variation du CPI et du taux de chômage ?

Si l’on en croit l’argumentaire de Cathie Wood, l’état de santé de ses grandes entreprises ou l'impact des variations des prix des matières premières sur l'économie américaine sont également à considérer avant d’augmenter les taux d'intérêt directeurs. Affaire à suivre.

Sources : Ark Invest, Watcher.guru et Yahoo Finance

