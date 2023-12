Envoyer du Bitcoin par email ou SMS : le français Bitstack rend cela possible — Comment ?

Aujourd’hui, Bitstack, le spécialiste français de l’épargne en Bitcoin, a dévoilé sa nouvelle fonctionnalité pour envoyer du BTC par mail ou par SMS. Une telle option est l’une des étapes nécessaires pour favoriser une adoption des cryptomonnaies à grande échelle, en brisant les blocages actuels qui dégradent l’expérience utilisateur.

Le principe de cette nouvelle fonctionnalité est simple, et s’apparente à la nouveauté de Coinbase que nous avons détaillé il y a une quinzaine de jours. Dans ce cas précis, il s’agit de choisir le montant à envoyer, puis au lieu de renseigner une adresse Bitcoin, il suffit de saisir un numéro de téléphone ou une adresse email.

Le destinataire recevra alors un lien via la méthode sélectionnée, qui l’invitera à créer un compte Bitstack pour réceptionner les fonds. S’il s’agit d’un utilisateur existant de la plateforme, le virement se fait évidemment instantanément, sans action supplémentaire.

Si le montant en BTC venait à ne pas être réclamé sous 7 jours, celui-ci serait automatiquement recrédité sur le compte de l’expéditeur.

Pour accélérer en plus ce nouveau processus, il est également possible de synchroniser son répertoire de contact à l’application Bitstack.

Alexandre Roubaud, PDG et cofondateur de Bitstack, voit dans cette fonctionnalité une manière de participer à la démocratisation de Bitcoin :

« Chez Bitstack, notre mission est de démocratiser le Bitcoin afin de créer un système financier plus robuste et plus ouvert. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est désormais possible d’envoyer du bitcoin à n’importe qui, n’importe où, et nous faisons un pas de plus vers un avenir où tout le monde peut effectuer des transactions librement et simplement. »