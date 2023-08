Entreprendre dans le Web3 : le PDG de Coinbase partage 10 idées à fort potentiel

Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a partagé 10 idées pour lesquelles il estime que de nombreux cas d’usages sont à développer pour entreprendre dans le Web3. Quels sont ces différents exemples ?

Les conseils de Brian Armstrong pour entreprendre dans le Web3

Alors que l’écosystème Web3 n’en est encore qu’à ses prémices, nombreux sont les acteurs qui cherchent à entreprendre. De multiples domaines peuvent être couverts et parce qu’il est difficile d’être sur tous les fronts, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase a partagé 10 idées prometteuses et dans lesquelles Coinbase Ventures pourrait investir.

La création d’un flatcoin est l’un des sujets développés. Contrairement à un stablecoin classique, le flatcoin prendrait une valeur de référence différente des monnaies fiduciaires. Cela permet, entre autres, de s’émanciper d’éventuels problèmes de censure, mais aussi de l’inflation dans le cas d’un flatcoin qui serait indexé aux prix à la consommation par exemple.

Sans surprise, de nombreux piliers du Web2 sont aussi présentés dans une « version Web3 », c’est notamment le cas de la publicité et de la réputation. Dans le premier cas, Brian Amstrong explique que là où le Web2 a permis de passer du coût par impression au coût par clique (CPC), le Web3 permet de passer du CPC au coût par action de manière bien plus modulable.

Concernant la réputation en chaîne, celle-ci couvre différents domaines pour évaluer une adresse avec des scores : cela touche aux commerces, les prêts ou encore les risques de fraude.

À propos de réputation, le PDG de Coinbase revient justement sur les Initial Coin Offering (ICO) qui ont tant fait parler d’elles il y a quelques années. Selon lui, ce secteur mérite lui aussi une refonte, notamment à cause du fait qu’il est plus facile de lever des flonds « dans la Silicon Valley ou à Cleveland » qu’à « Budapest ou à Bangalore ».

Autant d’idées que d’entrepreneurs

Les idées développées par Brian Armstrong sont si variées qu’il est difficile de les regrouper en catégories. L’intéressé met également en lumière le marché de l’emploi, à l’heure où le télétravail est de plus en plus répandu. Il imagine ainsi une plateforme mondiale pour mettre plus facilement en relation les projets et travailleurs de l’écosystème crypto.

Parmi ces idées hétéroclites, nous retrouvons le besoin de solutions de confidentialité sur les blockchains layer 2, ou encore des outils pour accompagner les gouvernements dans leur numérisation : collecte d’impôts, démarches administratives, etc.

Le pilier de la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) est, lui aussi, cité, et nous avons eu l’occasion de détailler le sujet plus en profondeur à plusieurs reprises.

D’autre part, le PDG de Coinbase estime que le secteur des jeux vidéo n’a encore été que trop peu exploré et de vrais cas d’applications concernant la propriété à travers les tokens non fongibles (NFT) sont encore à développer :

« Comment les joueurs peuvent-ils réellement posséder les objets qu’ils collectent et utilisent dans les jeux ? Comment ces objets peuvent-ils perdurer dans des mondes persistants (ou oserais-je dire metaverse), créant des interactions et des économies plus complexes ? »

Enfin, les exchanges de pair à pair totalement on-chain sont aussi un axe de développement intéressant pour les investisseurs dans les marchés émergeant qui souhaitent entrer et sortir du système plus aisément. En effet, si des solutions existent, Brian Armstrong estime qu’elles sont trop centralisées et sujettes à des pressions pour être fermées.

Comme nous avons pu le constater, tous ces exemples sont très différents les uns des autres et ne sont là que quelques échantillons de tout ce qu’il est possible d’entreprendre dans le Web3. Même au sein de chaque pilier, de nombreuses déclinaisons sont possibles et apparaîtront au fil des innovations.

Source : Coinbase

