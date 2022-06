L’EIP-4907 permet la location de NFT grâce à un nouveau standard de tokens

Grâce à l’Ethereum Improvement Proposal numéro 4 907 (EIP-4907), il est désormais possible de mettre ses tokens non fongibles (NFT) en location. Cette nouveauté technique donne naissance à un nouveau standard de NFTs : les tokens ERC4907.

C’est en fait une extension rétrocompatible du standard initial des NFTs, à savoir les tokens ERC721. Cette mise à jour a été créée et soutenue par le protocole Double :

We are stoked to announce that EIP-4907 proposed by the Double team has updated its status to final, becoming 1 of the 30 Ethereum token standards.

ERC-4907 will greatly reduce the integration cost of utility NFT rentals for gaming, metaverse, etc. https://t.co/gMOwgKVdI1

