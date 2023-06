Un an après l'effondrement de Terra (LUNA), la Corée du Sud régule l'industrie des cryptomonnaies

Après le scandale autour de l'écosystème Terra (LUNA) et son co-fondateur Do Kwon, la Corée du Sud a pris l'initiative d'instaurer sa première règlementation des actifs numériques. Ainsi, ces nouvelles lois permettront de réguler les entreprises du secteur en définissant les règles à suivre et les potentielles sanctions. Toutefois, cette première régulation est perçue par certains comme insuffisante.

La Corée du Sud régule l'industrie des cryptomonnaies

2023 est-elle l'année de la régulation pour le secteur des cryptomonnaies ? Après les textes MiCA et TFR adopté par l'Union européenne, les projets de loi en discussion au Royaume-Uni et les récentes affaires autour de la Securities and Exchange Commission (SEC), la Corée du Sud a franchi le pas en approuvant son premier projet de loi sur les actifs numériques.

Adopté aujourd'hui par les membres du parlement coréen, sa principale fonction est de protéger les investisseurs après l'hécatombe provoquée par la débâcle de Terra (LUNA) en mai 2022. Pour rappel, cet événement a causé la perte de plus de 40 milliards de dollars en moins d'une semaine, déclenché par la chute de la cryptomonnaie LUNA et du stablecoin UST.

Nommée « Protection des utilisateurs d'actifs virtuels », cette nouvelle législation contient 19 projets de loi visant à réguler les différents acteurs du domaine sur le territoire coréen. Ces derniers énumèrent explicitement les sanctions applicables en cas de fraudes financières, telles que les manipulations de marché et les pratiques commerciales déloyales.

Bien que cette régulation était souhaitée par les entreprises du pays, certaines figures de l'industrie dévoilent leur déception. Selon Lee Suh Ryoung, secrétaire général en chef de l'Association pour la Promotion des Entreprises Blockchain de Corée (KBEPA), ces lois sont insuffisantes pour fournir un cadre régulatoire spécifique aux acteurs du domaine :

« Nous saluons la tentative des autorités de rétablir l'ordre [...] mais la loi en général reste coincée dans la perspective de la finance traditionnelle en termes de réglementation des cryptomonnaies. »

Corée du Sud et Terra (LUNA) - Où en est l'enquête sur Do Kwon ?

Le principal vecteur de motivation pour la création d'une régulation était l'effondrement de l'écosystème anciennement co-fondé et dirigé par Do Kwon. À la tête de Terraform Labs, il est devenu en quelques jours le mouton noir du secteur : pendant que les investisseurs pleuraient leurs pertes, les médias traditionnels tournaient en dérision les cryptomonnaies et leurs technologies sous-jacentes.

Fuyant les autorités pendant de nombreux mois, au point d'être inscrit sur la liste rouge d'Interpol, il sera finalement capturé au Monténégro en mars 2023. Actuellement en détention pour la détention de papiers d'identité falsifiés, il doit y purger une courte peine avant de se faire extrader.

En parallèle, un rude combat est mené entre les États-Unis et la Corée du Sud pour obtenir l'extradition de Do Kwon. S'il est envoyé dans son pays natal, il pourrait y être condamné à 40 ans de prison, soit la plus grande condamnation du pays appliquée pour un crime financier.

Du côté des États-Unis, de nombreux procès l'attendent : pendant que la SEC l'accuse de communication mensongère et de commercialisation de titres financiers non enregistrés, un groupe de procureurs le poursuit pour 8 chefs d'accusation. L'affaire reste à suivre.

👉 Un an après la déroute de l’UST de Terra : bilan et perspectives

Source : Bloomberg

