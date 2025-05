Donald Trump pourrait signer un accord commercial bilatéral dès ce jeudi, et ce serait avec le Royaume-Uni, selon plusieurs médias américains. L’annonce ravive les espoirs d’une détente dans la guerre commerciale amorcée par le président. Les marchés européens, en quête de signes de détente, ont réagi dans le vert.

Une annonce floue mais prometteuse, selon la presse américaine

Depuis plusieurs jours, Donald Trump multiplie les déclarations énigmatiques sur un accord commercial de grande ampleur. Le président américain a ainsi annoncé sur son réseau Truth Social un « accord commercial majeur » imminent.

Ce jeudi, une signature est prévue à la Maison-Blanche à 10 h (14 h GMT). Mais jusqu'à présent, aucune confirmation officielle du contenu de l’accord n’a été faite. Donald Trump a simplement évoqué sur Truth Social « un grand pays très respecté », ajoutant que cette étape serait la « première d’une longue série » d’accords bilatéraux.

D’après The New York Times et Politico, l’accord en question concernerait le Royaume-Uni, partenaire historique des États-Unis. Les deux pays, liés par plus de 250 ans d’échanges diplomatiques et commerciaux, n’ont jamais formalisé d’accord post-Brexit, malgré des discussions entamées dès 2020. Selon les médias américains, le texte envisagé porterait sur une baisse des droits de douane britanniques, notamment sur les voitures et produits agricoles américains.

Toutefois, rien n’a encore été officialisé par la Maison-Blanche ou par le gouvernement britannique. Des négociateurs du Royaume-Uni seraient arrivés à Washington mercredi soir, d’après The Guardian. Mais une source proche des discussions a confié au quotidien britannique que la situation restait incertaine.

La réalité est que le gouvernement de Trump ne cesse de modifier les règles du jeu, comme vous l’avez vu avec l’annonce de cette semaine concernant les droits de douane sur les films.

Les marchés espèrent une désescalade commerciale

Si l’accord devait être signé, il marquerait un tournant dans la stratégie commerciale de Donald Trump. Jusqu’ici, le président républicain a adopté une stratégie offensive sur les droits de douane, notamment contre la Chine, avec des taux allant de 145 % à 245 %. Pékin avait répliqué avec une surtaxe de 125 %, précipitant une guerre commerciale aux répercussions sur les marchés financiers mondiaux.

Ainsi, dans cette période tendue, un rapprochement entre Washington et Londres serait perçu comme un signal positif. Sur les marchés, l’annonce de Donald Trump a suffi à réveiller l’optimisme. L'Euro Stoxx 50 gagné 0,81 % à l'ouverture, dans le MSCI World, a progressé de plus de 1 % en 24 heures. Une réaction positive, bien que prudente, dans l’attente de précisions sur la nature exacte de l’accord.

🗞️ Donald Trump dément tirer profit de son memecoin… avant d’avouer qu'il n'a « pas vérifié »

Sur le fond, le commerce de biens entre les deux pays était relativement équilibré en 2024 : le Royaume-Uni a importé pour 57,1 milliards de livres de biens américains et exporté pour 59,3 milliards de livres, selon les données officielles. Mais les droits de douane américains restent élevés sur plusieurs secteurs clés au Royaume-Uni, comme l’acier, l’aluminium et l’automobile (25 %).

Source : The New York Times

