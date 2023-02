Le dollar va continuer à perdre son statut de valeur refuge, selon des experts

Le contexte économique global de ces dernières années a mis en question la place du roi dollar (USD). Selon des analystes du gestionnaire d’investissement PIMCO, la monnaie pourrait perdre progressivement son statut de valeur refuge, au sein d’un paysage macro particulièrement mouvant.

Le statut de valeur refuge du roi dollar menacé ?

C’est ce qu’affirme Gene Frieda, un analyste de PIMCO. Il explique que la santé apparente du dollar (USD) depuis la crise du COVID-19 de 2020, est due au contexte global, qui a favorisé les actifs historiquement considérés comme fiables :

« Le dollar a été soutenu par les crises de 2022 – la guerre russo-ukrainienne, la hausse des coûts de l’énergie, l’inflation – et jusqu’où celles-ci s’affaibliront en 2023. »

Alors que la Réserve fédérale américaine tente de freiner l’inflation, en relevant il y a deux jours ses taux directeurs pour la huitième fois consécutive, les signaux s’apaisent cependant. Si les États-Unis commencent à maîtriser son inflation, et que la crise du COVID-19 s’éloigne de plus en plus dans le rétroviseur, cela pourrait contribuer à faire chuter le dollar, toujours selon PIMCO :

« PIMCO pense que le dollar, qui s’est déprécié depuis son record de 20 en septembre dernier, devrait continuer à chuter en 2023 alors que l’inflation baisse, que les risques de récession déclinent, et que les autres crises diminuent en ampleur. »

Selon l’analyste, la force du dollar n’est en effet pas uniquement basée sur la santé économique des États-Unis – elle reflète également la peur des investisseurs, qui se ruent sur un actif censé être fiable en temps de crise. Dans un contexte économique global qui tend à être moins tendu, ces derniers sont donc moins attirés par l’USD.

👉 Ne manquez pas notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2023 ?

Découvrez eToro

Un contexte qui va conduire à une chute du dollar ?

PIMCO note aussi d’autres facteurs qui pourraient contribuer à « une faiblesse de l’USD ». L’arrêt éventuel de la hausse des taux de la Fed devrait donner l’exemple pour les autres économies, qui devraient l’imiter. Les actifs plus risqués deviendront également plus attractifs à mesure que la confiance revient chez les investisseurs – cela inclut bien sûr les cryptomonnaies. Enfin, la politique zéro-COVID de la Chine, qui a étranglé son économie, est en train de s’alléger, ce qui va également conduire cette grande puissance économique à retrouver une meilleure stabilité.

D’où une conclusion sans appel de PIMCO :

« Nous nous attendons à ce que l’USD continue à perdre de son attractivité en tant que monnaie refuge. »

On note également que le spectre du défaut de paiement n’est pas encore écarté pour les États-Unis, et qu’il continue d’inquiéter au niveau global. L’impasse politique dans laquelle se trouve le Congrès américain, qui n’arrive pas à s’accorder sur le plafond de la dette américaine, continuera à peser sur ce contexte global. Tout cela combiné suggère donc une continuation de la baisse de l’USD.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : PIMCO

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.