Défaut de paiement de la dette des États-Unis : pourquoi cette éventualité inquiète ?

La Secrétaire du Trésor américain Janet Yellen a annoncé récemment que des « mesures exceptionnelles » allaient devoir être prises cette semaine afin d’éviter que les États-Unis ne se retrouvent en défaut de paiement de leur dette. Pourquoi est-ce si crucial et va-t-il falloir une nouvelle fois remonter le plafond de la dette ?

Les États-Unis risquent le défaut de paiement de leur dette

« L’impossibilité de répondre aux obligations de l’État causerait des dégâts irréparables à l’économie américaine. » C’est par ces mots que la Secrétaire du Trésor a qualifié la situation, dans une lettre publique envoyée au nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy. Le temps presse pour Janet Yellen et le Trésor américain, qui doivent agir cette semaine pour éviter que les États-Unis ne se retrouvent en défaut de paiement de leur dette au cours des prochains mois.

La solution envisagée, c’est de relever le plafond de la dette publique, une nouvelle fois. Celle-ci atteint un colossal taux de 121% du PIB, et frôle désormais son plafond établi à 31 400 milliards de dollars. La relever permettrait d’éviter le défaut de paiement. Selon Janet Yellen, la mesure « ne signifie pas l’autorisation de nouvelles dépenses, mais il s’agit d’autoriser le gouvernement à financer [ses] obligations légales. »

Quels sont les risques d’un défaut de paiement ?

Le gouvernement Biden est pris entre un marteau et une enclume. D’un côté, le nouveau président républicain de la chambre des représentants a fait du sujet un enjeu de sa campagne, et a qualifié la situation d’irresponsable :

« Les dépenses sont hors de contrôle, il n’y a aucune supervision. […] Nous devons changer la manière dont nous dépensons inconsidérément de l’argent dans ce pays. »

Mais de l’autre, les risques d’un défaut de paiement éclipsent l’enjeu politique. En cas de défaut, le Trésor n’aura en effet plus la possibilité d’emprunter sur les marchés financiers afin de payer les factures de l’État. Et dans ce cas, c’est toute l’économie américaine qui serait en danger. Un point qu’a souligné Janet Yellen, expliquant que la situation menaçait les « moyens d’existence de tous les Américains, ainsi que la finance mondiale ».

Un plafond qui n’en est pas un

Pour rappel, ce fameux plafond n’a de plafond que le nom : depuis 1960, il a été relevé 79 fois, afin d’accommoder la dette grandissante de la première économie mondiale. Mais cette fois, les tensions devraient être âpres entre les Républicains, qui en font un enjeu clé, et les Démocrates qui se retrouvent pieds et poings liés.

Il est probable que les Républicains jouent sur cette tension, et attendent le dernier moment avant de trouver éventuellement un accord – c’est ce qui s’était passé en 2021 la dernière fois que le plafond avait été relevé. Tout cela montre en tout cas le mélange explosif de ces enjeux politiques et économiques, dont les conséquences pourraient aller bien plus loin que la chambre des représentants des États-Unis.

Source : Département du Trésor des États-Unis, communiqué

