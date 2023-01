Bitcoin (BTC): la clef fondamentale, c’est l’inflation US !

Les marchés financiers ont démarré l’année 2023 sur les chapeaux de roue avec une performance positive étonnante sur les actions des secteurs les plus offensifs en bourse. Quant au marché crypto, il s’est offert un petit rebond, dans un volume en revanche réduit. Le risque désormais est que tous ces mouvements soient pris à revers par une déception sur les chiffres de l’inflation US.

Bitcoin, l’enjeu fondamental des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis

Les marchés actions enregistrent une performance haussière étonnante depuis le début de l’année, en particulier les grands indices boursiers européens qui sont presque revenus au contact de leurs sommets historiques. En parallèle de cette remontée des actions des secteurs les plus cycliques, les taux d’intérêt obligataires se sont stabilisés et le dollar US affiche à présent une baisse de plus de 10% sur le marché des changes flottants depuis le mois d’octobre dernier.

Dans le monde d’avant l’affaire FTX, l’ensemble de ces mouvements boursiers inter-classes d’actifs aurait provoqué une forte hausse du prix du marché crypto ; mais ce dernier reste encore largement freiné par la crise de confiance vis-à-vis des grands intermédiaires crypto, ainsi que par sa chute de plus de 70% depuis son record historique du mois de novembre 2021.

La hausse des actifs risqués ce début d’année 2023 s’est forgée sur la conviction des investisseurs que le processus de désinflation est bien engagé. Le taux d’inflation aux Etats-Unis est passé de 9% à 7.1% en l’espace de trois mois et le consensus pour ce jeudi 12 janvier s’établit à 6.5%. C’est ici justement qu’il existe un risque de marché car le consensus est très optimiste. Le risque pour le marché actions et le cours du bitcoin est d’être pris à revers par une inflation qui ralentirait nettement moins que prévu.

Cette désinflation en cours alimente l’espoir que la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) se limitera à un taux de 5% pour son taux Terminal, pour ensuite effectuer son fameux « pivot » dans le courant du premier trimestre 2023. Mais un rebond du régime des prix viendrait bouleverser ce narratif fondamental et représenterait un risque de marché majeur pour les actifs à fort bêta en bourse.

La réponse, lors de la publication du CPI US ce jeudi 12 janvier à 14h30.

Graphique qui dévoile l’évolution des composantes du taux d’inflation annuel aux Etats-Unis

Sur le plan de l'analyse technique du cours du bitcoin, voici un rappel des facteurs graphiques dominant du moment :

Une ligne de tendance haussière qui joint tous les creux les plus saillants de l'horizon de temps hebdomadaire depuis 5 ans ;

Le prix des 16K$ qui représente 50% de retracement de toute la hausse depuis le point bas de la crise sanitaire ;

Le prix des 12K$ que la doxa attend avec impatience (gare au consensus, parfois il est pris à contrepied) ;

La résistance des 20K$ qu'il faut dépasser pour repasser haussier.

Graphique qui expose le cours de clôture hebdomadaire du cours du bitcoin, juxtapose à sa volatilité réalisée à 7 jours

La tendance du dollar US va agir par corrélation sur Bitcoin ce début d’année 2023

Enfin pour conclure cette nouvelle contribution au sein des colonnes de Cryptoast, j'attire votre attention sur le niveau de support sur lequel le dollar US est revenu sur le Forex. Le scénario le plus favorable pour le marché crypto serait que le dollar US brise ce support, tout au moins qu'il ne propose pas un fort rebond haussier, du fait de la corrélation inversée avec le marché crypto.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures du Forex

