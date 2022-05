Deux grandes banques d'Argentine permettent désormais d'acheter des cryptomonnaies

Les banques d'Argentine se mettent aux cryptomonnaies

L'Argentine n'a jamais caché son intérêt pour les cryptomonnaies, comme son président Alberto Fernández a pu le confirmer en août dernier, avançant qu'il s'agissait d'un bouclier considérable contre l'inflation monétaire et qu'une adoption du Bitcoin (BTC) n'était pas écartée.

En tout cas, 2 grandes banques d'Argentine ont décidé de franchir le pas et permettent désormais à leurs clients d'acheter et de vendre des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, l'Ether (ETH) ou le stablecoin USDC, une cryptomonnaie adossée au cours du dollar afin de limiter sa volatilité.

L'une d'entre elles, la Banco Galicia, est la banque privée argentine la plus importante du pays en termes de valeur de marché. Selon elle, plus de 60% des clients interrogés dans le cadre d'une enquête ont répondu qu'ils souhaitaient obtenir un accès aux cryptomonnaies par l'intermédiaire de leur banque.

Un taux toutefois peu surprenant lorsque l'on connaît l'appétence des Argentins pour les cryptomonnaies. Effectivement, selon un rapport de Chainalysis relatif à l'année 2021, l'Argentine est le dixième pays avec la plus forte adoption de ces actifs numériques.

Cet intérêt pour les cryptomonnaies est largement compréhensible, l'Argentine subissant une inflation majeure depuis longtemps, cette dernière étant d'ailleurs aggravée par la guerre en Ukraine et la hausse des tarifs sur le marché de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation du pays a d'ailleurs atteint les 6,7% sur le mois de mars, son taux le plus élevé depuis deux décennies.

La deuxième banque à offrir ces services est la Brubank, une banque totalement numérique qui a vu le jour en 2017. Que ce soit pour la Brubank ou pour la Banco Galicia, les clients pourront acheter des cryptomonnaies aussi simplement qu'ils peuvent déjà trader des obligations ou des actions.

L'ajout de ces nouvelles options a, dans les 2 cas, été permis grâce à un partenariat avec Lirium, une entreprise basée au Liechtenstein spécialisée dans la mise en place d'infrastructures pour permettre aux établissements bancaires de proposer des cryptomonnaies.

Selon Martin Kopacz, le directeur d'exploitation de Lirium, l'entreprise serait déjà en train de travailler avec 4 autres institutions financières argentines afin de mettre en place des services similaires, bien qu'aucune date n'ait toutefois été avancée. De plus, de telles intégrations sont également prévues au Brésil et au Mexique, selon lui.

Selon le service de presse de Brubank, l'adoption des cryptomonnaies par les banques institutionnelles va rapidement se propager dans les régions avoisinant l'Argentine, qui est elle-même, rappelons-le, non loin du Salvador, où le Bitcoin opère déjà comme monnaie légale.

