Derniers jours : cumulez jusqu'à 53 € de bonus et 3 %* de rendement sur vos dépôts avec Bybit EU

Jusqu'au 31 mars, la plateforme Bybit EU déploie une offre de parrainage et de dépôt particulièrement attractive. En combinant les différentes promotions en cours, les nouveaux utilisateurs peuvent cumuler plusieurs dizaines d'euros de bonus et un rendement garanti de 3 % sur leur capital. Découvrez tous les bonus et les étapes à suivre pour en profiter.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Bybit EU (en savoir plus)

L'offre « 3 % » : un rendement garanti sur votre capital

Le cœur de cette campagne est une offre de rendement annualisé de 3 % sur le montant de vos dépôts, toutes cryptomonnaies confondues. Cette opportunité est ouverte à tout dépôt compris entre 1 € et 10 000 €.

Le fonctionnement de l'offre de Bybit EU est simple : il vous suffit d'effectuer un dépôt avant le 31 mars 2026 pour enregistrer votre participation. S'ensuit une période de détention de 180 jours, s'étendant du 1er avril au 28 septembre 2026. Le calcul de votre récompense est basé sur ce taux de 3 % annualisé, ce qui correspond à un bonus net de 1,48 %.

Profitez de l'offre 3 % de Bybit EU avant le 31 mars

L'un des avantages majeurs de cette offre réside dans sa protection contre la volatilité. Le bonus est calculé sur la valeur de vos actifs au moment du dépôt, et non sur la performance future du marché.

Par exemple, si vous déposez l'équivalent de 10 000 €, votre bonus sera calculé sur cette base même si le marché baisse entre-temps. De même, vous pouvez placer vos cryptos en staking, réaliser des paiements avec la carte Bybit EU ou encore faire du trading. Tant que vos fonds ne quittent pas Bybit EU, votre éligibilité reste intacte.

Voici un aperçu des récompenses qu'il est possible d'obtenir en fonction de votre dépôt :

Un dépôt de 1 000 € rapporte 14,79 € ;

Un dépôt de 5 000 € rapporte 73,97 € ;

Un dépôt de 10 000 € rapporte 147,95 €.

À savoir : Pour valider votre bonus, vous ne devez effectuer aucun retrait (ne serait-ce que 1 €) vers un portefeuille externe ou une autre plateforme durant les 180 jours. Tout mouvement de fonds sortant de Bybit EU annulera immédiatement votre bonus. Les récompenses seront ensuite distribuées dans un délai de 30 jours après la fin de la période de détention, soit durant le mois d'octobre 2026.

Profitez de l'offre 3 % de Bybit EU avant le 31 mars

Jusqu'à 53 € de bonus cumulés pour les nouveaux inscrits

Si vous n'avez pas encore de compte sur Bybit EU, c'est le moment idéal pour cumuler les offres de bienvenue. En plus du rendement annualisé de 3 %, trois autres bonus s'ajoutent à la liste :

Rendement boosté à 100 % sur l'USDC : Les nouveaux utilisateurs peuvent placer entre 100 et 1 000 USDC pendant 7 jours et profiter d'un rendement à 100 % annualisé (soit environ 19 € de gain net sur la semaine) ;

: Les nouveaux utilisateurs peuvent placer entre 100 et 1 000 USDC pendant 7 jours et profiter d'un rendement à 100 % annualisé (soit environ 19 € de gain net sur la semaine) ; Bonus de bienvenue en BTC : Recevez 20 € en Bitcoin pour tout dépôt de 100 € effectué dans les 7 jours suivant votre inscription ;

: Recevez 20 € en Bitcoin pour tout dépôt de 100 € effectué dans les 7 jours suivant votre inscription ; Parrainage : Gagnez entre 10 et 15 USDC par personne parrainée si celle-ci dépose au moins 100 € sur Bybit EU dans les 7 jours suivant son inscription.

Exemple concret : Vous créez un compte Bybit EU et vous déposez 1 000 € en USDC sur la plateforme. Vous obtiendriez alors 14,79 € (via l'offre des 3 %), environ 19 € (via l'offre de rendement boosté sur vos USDC) et 20 € en Bitcoin.

Au total, cela représente plus de 53 € de bonus cumulés pour une simple opération de dépôt.

Recevez jusqu'à 53 € en créant un compte sur Bybit EU

*Le taux de récompense de 3 % est calculé au prorata sur une période de 180 jours.

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