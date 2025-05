Délit d'initié sur le MELANIA ? Le memecoin de la First Lady accusé d'avoir prévenu certains acheteurs à l'avance

Un groupe d’investisseurs aurait acheté du MELANIA, la cryptomonnaie de Melania Trump, avant son lancement officiel, selon un rapport. La manœuvre leur aurait permis de dégager 100 millions de dollars de profits.

Le MELANIA aurait-il permis d’enrichir un petit groupe d’investisseurs ?

La veille de son investiture, le président Donald Trump avait lancé un memecoin, le TRUMP. Deux jours plus tard, il était imité par sa femme, qui lançait le MELANIA, avec un succès plus mitigé. Si la manœuvre a été largement considérée comme un moyen de capitaliser sur l’arrivée au pouvoir du nouveau président, elle aurait aussi permis d’enrichir secrètement un petit groupe d’investisseurs.

C’est en tout cas ce que rapporte le Financial Times, qui pointe du doigt des transactions plus que suspectes effectuées juste avant le lancement du MELANIA. Quelques portefeuilles ont en effet pu acheter du MELANIA quelques minutes avant l’annonce du lancement officiel, dépensant 2,6 millions de dollars.

💡 Notre guide pour tout comprendre au phénomène memecoins

La manœuvre a été particulièrement fructueuse : cette somme s’est transformée rapidement en des dizaines de millions de dollars, suite au lancement de la cryptomonnaie et à la hausse du cours. Les adresses ont vendu la majorité des tokens de MELANIA (81 %) dans les 12h qui ont suivi, empochant au total 99,6 millions de dollars.

Un portefeuille a [dépensé] 681 000 dollars en une seule transaction sur ce memecoin, 64 secondes avant que l’existence du projet ne soit rendue publique. En moins de 24 heures, ce compte avait encaissé 39 millions de dollars en revendant la majorité de ses jetons.

Le Financial Times note que ce type de prévente n’a pas eu lieu sur le TRUMP, le memecoin du mari de Melania Trump. La première vente avait eu lieu 42 secondes après l’annonce du lancement.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Un autre scandale lié à Hayden Davis ?

Le trader controversé Hayden Davis, qui a été à l’origine du scandale de la Libra en Argentine, est également à l’origine du MELANIA. Selon le Financial Times, il serait lié à une partie des achats anticipés du memecoin :

Le Financial Times a confirmé les conclusions de Bubblemaps, une plateforme d’analyse crypto, selon lesquelles ce portefeuille a été financé par un compte déjà utilisé dans des projets impliquant Davis.

Hayden Davis avait pourtant nié avoir profité financièrement du lancement du MELANIA. L’homme a actuellement cessé de communiquer publiquement, ayant été inquiété pour sa participation au lancement du Libra.

🌐 Dans l’actualité – La société de médias de Donald Trump pourrait lancer une cryptomonnaie

L’affaire souligne les liens parfois flous entre la famille présidentielle et les projets de cryptomonnaies qui leur sont liés. Le MELANIA, qui ne vaut plus que 0,32 dollar ce matin contre 13 dollars au plus haut, semble en tout cas avoir bel et bien été un projet éphémère.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : Financial Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital