Dégâts collatéraux de FTX : Coinhouse suspend les retraits de son livret crypto

La cryptobanque française Coinhouse suspend les retraits relatifs à son offre de livrets crypto offrant jusqu'à 6 % de rendements annuels. Une décision contraignante résultant de l'exposition de Coinhouse à Genesis Trading, une société elle-même exposée à FTX et qui a également suspendu ses retraits à cause des liquidités immobilisées.

Coinhouse dans le brouillard

Coinhouse, la cryptobanque française notamment connue pour avoir été la première à bénéficier de l'enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), a annoncé aujourd'hui que ses clients ayant souscrit à son offre de livret crypto ne pourront plus retirer leurs fonds.

Nous avons informé hier les clients de @CoinhouseHQ ayant investis dans les Livrets Crypto de la suspension temporaire des retraits. — Coinhouse (@CoinhouseHQ) November 17, 2022

Selon la déclaration de l'entreprise, cette décision annoncée comme temporaire résulte surtout de son exposition à Genesis Trading, une société qui s'était déjà retrouvée en difficulté suite à la débâcle rencontrée par Three Arrows Capital (3AC), et qui a récemment décidé de suspendre ses retraits à cause de sa propre exposition à FTX (à hauteur de 175 millions de dollars).

🔴 DIRECT – Suivre l'affaire FTX en temps réel

Coinhouse affirme que sa plateforme n'est pas touchée à proprement parler et que la suspension temporaire des retraits n'est due qu'aux contreparties de son offre de livrets crypto :

« Des contreparties utilisées, notamment Genesis, ont annoncé le 16 novembre après-midi faire face à un défaut de liquidité : elles ont bloqué les retraits car elles ne peuvent pas honorer les demandes dans les temps, en raison des tensions globales sur le marché crypto et d’une pression sur les liquidités. Nous n'avons eu d'autres choix que de constater le défaut de ces contreparties, et leur impossibilité de restituer les crypto-actifs qui leur ont été confiées, ce qui nous contraint à suspendre pour le moment les retraits dans les Livrets ainsi que, par précaution, les investissements. »

Nicolas Louvet, le PDG de Coinhouse, affirmait le 11 novembre via un tweet que la mise sous protection du régime des faillites de FTX et de ses filiales n'avait aucune conséquence pour Coinhouse et les fonds de ses clients :

📢 La mise sous protection du régime des faillites (chapter 11) de @FTX_Official et ses 130 filiales n’a aucune conséquence sur les services proposés par @CoinhouseHQ, les fonds de nos clients et la gestion courante de nos opérations #crypto. — Nicolas Louvet (@LouvetNicolas) November 11, 2022

Dans un tweet daté du 9 novembre, Nicolas Louvet précisait que FTX n'était pas utilisé par la plateforme pour l'achat et la vente de cryptomonnaies mais qu'elle bénéficiait du rôle de contrepartie à hauteur de 5 % pour le Bitcoin (BTC) et l'USDT et de 20 % en Ethers (ETH) pour ses livrets crypto.

Selon les informations disponibles, un peu moins de 10 000 clients bénéficieraient de ce livret crypto offrant jusqu'à 6 % de rendements annuels.

En parallèle de son enregistrement de PSAN, Coinhouse a obtenu une licence au Luxembourg auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au début d'année afin de pouvoir développer une filiale dans le pays.

Timing malheureux, Coinhouse annonçait la veille un partenariat avec Nortia afin de permettre aux gestionnaires d'actifs de profiter des différentes solutions offertes par la cryptobanque.

👉 À lire également - Le fonds singapourien Temasek perd 275 millions de dollars dans FTX

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.