La plateforme crypto Coinhouse dévoile de nouvelles offres taillées pour tous les profils d'investisseurs

Coinhouse, leader dans l'investissement en cryptomonnaies en France depuis 2014, propose de nouvelles offres sur mesure pour vous permettre de gérer facilement votre portefeuille de cryptomonnaies. Que vous soyez un investisseur particulier ou que vous souhaitiez développer la trésorerie de votre entreprise, découvrez comment Coinhouse vous aide à tirer profit des cryptos avec un accompagnement adapté.

Devenez maître de vos investissements en cryptomonnaies avec Coinhouse

Lancée en 2014, Coinhouse est l'un des pionniers de l'investissement dans les cryptomonnaies en France.

De sa création à aujourd'hui, Coinhouse a pu étudier l'évolution du marché crypto et surtout, profiter des retours de ses clients pour proposer une offre sur-mesure, permettant aux investisseurs débutants ou peu expérimentés de se lancer dans les cryptomonnaies en étant maîtres de leur portefeuille.

Une expérience du terrain sans équivoque, qui a permis à Coinhouse d'obtenir la meilleure note sur Trustpilot (4,7/5) de tout l'écosystème crypto français.

C'est précisément dans l'optique de toujours plus démocratiser l'investissement dans les cryptomonnaies que Coinhouse dévoile sa nouvelle formule « Offre Investisseur », une solution clé en main pour démarrer sa vie d'investisseur crypto.

Cette offre tout-en-un allie frais réduits (voire nuls) et des outils de rendements très simples d'utilisation, ce qui constitue l'offre idéale pour acheter des cryptomonnaies et les faire travailler afin de générer des gains récurrents sans avoir à creuser des dizaines de protocoles sur un nombre de blockchains tout aussi important.

Accessible à partir de 25 € par mois, l'Offre Investisseur de Coinhouse présente les avantages suivants :

0 % de frais jusqu'à 1 000 € d'investissement mensuel (achat et échange de cryptomonnaies) ;

(achat et échange de cryptomonnaies) ; Étude de votre profil d'investisseur pour vous aiguiller vers les services qui vous correspondent au mieux ;

; Boost de staking , lequel vous permet d'accumuler les cryptos dans votre portefeuille sans avoir besoin d'en racheter ;

, lequel vous permet d'accumuler les cryptos dans votre portefeuille sans avoir besoin d'en racheter ; Des opportunités claires et précises pour acheter ou vendre des cryptomonnaies ;

; Possibilité de recopier les opérations des portefeuilles d'investisseurs les plus performants ;

Contenu éducatif de qualité et facilement compréhensible pour cerner la blockchain et le marché crypto ;

Outils pratiques pour vous aider à réagir de la manière la plus appropriée en cas de secousses sur le cours des cryptomonnaies ;

; Et bien d'autres encore.

En somme, un panier d'avantages permettant à tous les investisseurs, peu importe leur niveau de connaissances du Web3, de naviguer dans les eaux du marché crypto en toute sérénité.

Une sérénité qui s'étend jusqu'à la sécurité des actifs détenus, Coinhouse étant la première société française à avoir obtenu l'enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), gage de son sérieux.

Passez à la vitesse supérieure avec l'offre « Gestion Privée » de Coinhouse

Vous souhaitez bénéficier du premier accompagnement sur-mesure dans l'écosystème crypto ?

Ce service est exclusif à Coinhouse, et n'est disponible nulle part ailleurs. Un gestionnaire dédié, chargé de représenter Coinhouse, vous accompagne pour répondre à toutes vos questions et pour vous aiguiller dans les moments d'incertitude du marché crypto.

Ce dernier, qui constitue l'équivalent d'un gestionnaire de patrimoine dans la finance traditionnelle, vous aidera à élaborer un portefeuille qui vous ressemble. Il sera également en mesure de vous fournir de précieux conseils grâce à son analyse continue des tendances de marché. De même, il saura vous accompagner dans les périodes de turbulence inhérentes aux cryptomonnaies afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions.

Une opportunité unique afin de gagner du temps sur la gestion de vos cryptomonnaies : vous pouvez choisir d'effectuer vos différentes opérations vous-même, ou vous pouvez simplement demander à votre conseiller de s'occuper de vos investissements en un coup de téléphone.

Mais l'offre Gestion Privée de Coinhouse, c'est aussi :

Plafond d'achat et d'échange de cryptomonnaies sans frais augmenté à 1 500 € (au lieu de 1 000 €) ;

(au lieu de 1 000 €) ; Zoom Altcoin : découvrez les meilleurs altcoins du moment chaque lundi ;

: découvrez les meilleurs altcoins du moment chaque lundi ; Le Point Marché : retrouvez une analyse technique du Bitcoin, de l'Ether et du marché dans sa globalité chaque mercredi ;

: retrouvez une analyse technique du Bitcoin, de l'Ether et du marché dans sa globalité chaque mercredi ; Décrypto : un résumé de l'actualité crypto déchiffrée par les experts de Coinhouse ;

: un résumé de l'actualité crypto déchiffrée par les experts de Coinhouse ; L'Hebdo Gestion Privée : un récapitulatif hebdomadaire de votre situation et des contenus de la semaine ;

: un récapitulatif hebdomadaire de votre situation et des contenus de la semaine ; Altcoins Arena : tour d'horizon mensuel des altcoins les plus performants ;

: tour d'horizon mensuel des altcoins les plus performants ; Portefeuilles Stratégiques : 3 portefeuilles élaborés par les experts de Coinhouse sont mis à votre disposition afin que vous puissiez vous en inspirer voire reproduire ces derniers en fonction de votre profil d'investisseur ;

: 3 portefeuilles élaborés par les experts de Coinhouse sont mis à votre disposition afin que vous puissiez vous en inspirer voire reproduire ces derniers en fonction de votre profil d'investisseur ; Et d'autres avantages encore.

Vous désirez en savoir plus sur l'offre Gestion Privée ? Découvrez la documentation de Coinhouse pour tout comprendre au premier accompagnement sur-mesure dans la crypto.

Des offres adaptées également aux entreprises souhaitant s'ouvrir aux cryptomonnaies

Que ce soit pour dynamiser vos liquidités, explorer l'investissement crypto par le biais de votre holding ou tout simplement diversifier les actifs au sein de vos portefeuilles, Coinhouse propose dorénavant des packs complets parfaitement adaptés aux besoins des entreprises.

L'Offre Professionnels de Coinhouse se décline en 3 formules : Business « Classique » (gratuite), Business « Investisseur » et Business « Plus » :

La formule Classique comprend les fonctionnalités de base de Coinhouse, tandis que l'offre Business Investisseur (499 € par an HT) permet de bénéficier de l'absence de frais pour l'achat et l'échange de cryptomonnaies (seuil de 1 000 € par mois), du boost de staking (jusqu'à 13 %), d'un Compte Euro avec IBAN, et d'autres avantages encore.

La formule Plus quant à elle (730 € par an HT), est la plus complète de toutes. Elle intègre notamment un gestionnaire dédié afin que vous puissiez vous bâtir un portefeuille de cryptomonnaies taillé sur-mesure pour les différents besoins de votre entreprise.

Précisons que l'offre dédiée aux professionnels de Coinhouse est sur-mesure : avant de vous lancer, Coinhouse vous propose un premier échange afin de déterminer votre profil d'investisseur, vos objectifs à court et long terme, et évaluer quel montant investir.

Par la suite, l'offre pourra être affinée en fonction de vos préférences et des recommandations de votre conseiller dédié.

