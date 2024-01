Coinhouse dévoile ses nouveaux tarifs compétitifs pour ouvrir l'investissement crypto à tous les investisseurs

Quelques semaines après le lancement de son Compte Euro, Coinhouse, acteur français majeur dans le domaine des cryptomonnaies, annonce une réduction significative de ses frais pour rendre l'investissement en crypto plus accessible et pour tous les portefeuilles. Numéro 1 de la satisfaction client (source Trustpilot) et première entreprise crypto française à avoir obtenu l'enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), Coinhouse propose une large palette de services accessibles aux particuliers et aux professionnels.

