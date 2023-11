Coinhouse dévoile son Compte Euro avec IBAN français pour simplifier l'accès aux cryptomonnaies

L'entreprise française Coinhouse dévoile son Compte Euro, conçu pour simplifier les transactions en crypto-actifs pour les particuliers comme pour les professionnels. Doté d'un IBAN français, ce compte offre des fonctionnalités semblables à celles des établissements bancaires traditionnels. Zoom sur cette nouveauté.

Coinhouse répond à une problématique commune grâce à son Compte Euro

De nombreuses personnes font part de complications lors de leurs interactions avec les banques traditionnelles pour investir dans les crypto-actifs, en dépit de la règlementation française en place.

Il arrive même que certaines banques clôturent les comptes de leurs clients réalisant des virements vers des plateformes dédiées à l'achat de cryptos. Une pratique souvent justifiée de manière bancale qui n'a pas lieu d'être.

À cet effet, Nicolas Louvet, PDG de Coinhouse, précise que :

« Réaliser des virements en euro vers des plateformes d’investissement en cryptos ou retirer des euros de ces plateformes est une difficulté malheureusement trop fréquemment rencontrée qui limite les investisseurs. »

En réponse à ces défis rencontrés par beaucoup, l'entreprise française Coinhouse, en collaboration avec l'entreprise Treezor, filiale du groupe Société Générale, propose désormais un Compte Euro avec un IBAN français.

Ce compte vise à faciliter les échanges entre euros et crypto-actifs tout en proposant des services financiers standards. Il est accessible aux résidents français gratuitement et sans engagement.

En outre, Coinhouse est également en train de développer un Compte Euro destiné aux professionnels et aux entreprises. Conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'investissements et de transactions en cryptos, ce compte offrira des outils pour la gestion fiscale et des fonctionnalités d’on-ramp et off-ramp instantanée.

Son déploiement est prévu courant novembre et il sera proposé avec une offre de lancement, à un tarif annuel de départ de 54 €.

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

Un pas de plus vers la démocratisation des cryptomonnaies

Avec le lancement du Compte Euro, Coinhouse entend faciliter l'accès aux crypto-actifs pour un public élargi.

Ce service, associé à d'autres offres de l'entreprise telles que l'achat, la vente et la conservation de cryptos, vise à proposer une gamme variée d'options pour les utilisateurs, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels.

Pour conclure sur cette nouveauté, Nicolas Louvet ajoute :

« L’ambition de Coinhouse est de supprimer les freins et les craintes qui séparent le grand public des crypto-actifs et de la valeur qu’ils apportent au Web de demain. Nous aspirons à un futur où chaque individu pourra aisément s'engager en toute confiance aux côtés d'acteurs régulés dans cette nouvelle ère technologique. L'introduction du Compte Euro constitue une porte d'accès majeure pour le grand public. »

👉 Sur le même sujet – Coinhouse conclut une levée de fonds de 40 millions d’euros

Coinhouse : la plateforme crypto française la plus réputée

