Décentralisation d'Ethereum (ETH) : Les protocoles de staking cherchent à se restreindre à moins de 22 % de validateurs

La centralisation croissante de la blockchain Ethereum (ETH) est devenue un sujet brûlant de préoccupation. Dans le but de maintenir la décentralisation du réseau, certains protocoles de staking d'Ethers (ETH) ont pris l'initiative de s'autolimiter : ils se sont engagés à ne jamais accueillir 22 % ou plus des validateurs Ethereum... Mais le géant Lido n'est pas de cet avis.

Les protocoles de staking Ethereum prennent des mesures

Alors que la centralisation de la blockchain Ethereum (ETH) est une question qui prend de plus en plus de place, certains protocoles proposant le staking d'Ethers (ETH) ont décidé de s'autolimiter. Plus précisément, ces derniers se sont engagés à ne jamais accueillir 22 % ou plus des validateurs Ethereum afin de maintenir la décentralisation du réseau.

Pourquoi se maintenir à moins de 22 % ? Dans sa structure, Ethereum requiert que plus de 66 % (2/3) des validateurs s'accordent pour finaliser un bloc. Autrement dit, avec une telle limite, au moins 4 entités accueillant moins de 22 % de validateurs devront s'accorder si elles souhaitent orienter la blockchain de façon malveillante.

Il faut comprendre qu'en déléguant leurs ETH, les individus ayant recours au staking permettent aux protocoles de participer au processus de validation du réseau. Bien qu'avec un nombre de nœuds de validation réduit le délai de finalisation soit lui aussi réduit, la décentralisation du réseau s'en voit également affectée.

Selon le contributeur Ethereum superphiz.eth, les protocoles Rocket Pool, Stakewise, Staderlabs et Diva ont déjà accepté de s'auto-limiter :

These providers are committed (or are in the process of committing) to self-limit to <22% of Ethereum validators. This is how our chain will be successful: Coordination above greed. Cooperation instead of winner-take-all.@Rocket_Pool @stakewise_io @staderlabs @divastaking — superphiz.eth 🦇🔊🛡️ (@superphiz) August 30, 2023

Depuis ce tweet, d'autres protocoles se sont également montrés favorables à cette mesure, notamment Puffer Finance et Swell. Notons que les plateformes de staking d'Ether centralisées telles que Coinbase ou Binance ne se sont pas manifestées, bien qu'elles détiennent respectivement 8,7 et 4,5 % des ETH actuellement placés pour sécuriser le réseau.

Notons d'ailleurs que les utilisateurs de ces exchanges centralisés (CEX) semblent s'en désintéresser au profit d'autres solutions, selon de récentes données :

Mais bien sûr, le seul protocole qui inquiète actuellement concernant la décentralisation, c'est Lido, le géant du staking d'Ethers.

Pourquoi Lido pose-t-il problème à la décentralisation d'Ethereum ?

Lido, en tant que pionnier, est à ce jour le plus important protocole de staking d'ETH, et de loin : alors que la blockchain Ethereum dénombre 822 640 validateurs, plus de 266 000 d'entre eux sont chez Lido.

Alors que la question qui se pose est de savoir si les protocoles dont nous parlons doivent se maintenir sous la barre des 22 % de validateurs, Lido détient d'ores et déjà 32,37 % de tous les ETH actuellement au staking, soit plus de 8,5 millions à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Autrement dit, cela représente quasiment 14 milliards de dollars.

Aussi, le seuil de 22 % dont nous parlons est déjà largement dépassé par Lido. De surcroît, alors qu'un vote de gouvernance a été conduit à travers l'organisation autonome décentralisée (DAO) de Lido pour répondre à cette problématique, 99,81 % des votants ont répondu que non, ils ne souhaitaient pas que le protocole s'impose de limite de staking.

Une mesure plutôt globalement mal accueillie au sein de la communauté Ethereum, comme a pu l'exprimer superphiz.eth :

Lido voted by a 99.81% majority not to self-limit. They have expressed an intention to control the majority of validators on the beacon chain.https://t.co/T16rTdM3gm — superphiz.eth 🦇🔊🛡️ (@superphiz) August 31, 2023

« Lido a voté à une majorité de 99,81 % pour ne pas s'auto-limiter. Ils ont exprimé leur intention de contrôler la majorité des validateurs de la Beacon chain. »

Au mois de mai 2022 déjà, Vitalik Buterin s'était exprimé au sujet de la centralisation du pouvoir sur Ethereum. Selon lui, la solution à cela aurait pu être de limiter les récompenses de staking sur un protocole au-delà de 15 % de validateurs afin de diriger les nouveaux arrivants vers d'autres protocoles :

Speculative controversial take: we should legitimize price gouging by top stake pool providers. Like, if a stake pool controls > 15%, it should be accepted and even *expected* for the pool to keep increasing its fee rate until it goes back below 15%. https://t.co/cOtuM7Occd — vitalik.eth (@VitalikButerin) May 14, 2022

« Point de vue spéculatif controversé : nous devrions légitimer les prix abusifs de la part des principaux fournisseurs de pools de participation. Par exemple, si une pool contrôle plus de 15 % [de validateurs], cela devrait être accepté et même *attendu* que la pool continue d'augmenter ses taux de frais jusqu'à ce qu'elle repasse en dessous de 15 %. »

Le succès de Lido est principalement dû à son système de staking liquide à travers son token stETH, qui est distribué aux personnes souhaitant staker leurs ETH sur le protocole. Ces stETH peuvent ensuite eux-mêmes être utilisés à travers la finance décentralisée (DeFi) pour générer des rendements.

Lido se rapproche en tout cas du seuil des 33 % (la moitié de 66%, donc), ce qui pourrait lui octroyer le pouvoir de s'opposer à la finalisation de certains blocs voire même de résister à un slashing forcé du réseau à son égard… à suivre.

Source : Dune

