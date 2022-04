Décélération pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) – Vers un retracement ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

La semaine dernière, nous évoquions les prémices d’un mouvement haussier après une cassure par le haut du range. Depuis, le cours du Bitcoin (BTC) est parvenu à effectuer un mouvement haussier impulsif. Attardons-nous maintenant au potentiel des futurs mouvements, afin de trouver des points d’entrées et de sorties intéressants.

La vue hebdomadaire nous donnera peu d’informations en comparaison à la semaine dernière. Néanmoins, nous pouvons déjà constater le retour de cette tendance haussière. Deux points sont à noter :

Zone de résistance à 46 500$ : elle maintient actuellement le prix localement ;

: elle maintient actuellement le prix localement ; Zone de résistance à 51 500$ : jouera un rôle pivot pour voir ou non une poursuite haussière.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

La vue journalière précisera le mouvement en cours. Sur cette unité de temps, le prix se trouve actuellement entre deux zones d’intérêts. La première entre 49 000 – 52 000$, et qu’on considéra comme étant une zone de vente. Cette zone sera importante, car elle permettra au prix de poursuivre sa hausse vers l’ATH en cas de cassure haussière.

La deuxième zone se trouve, quant à elle, entre 41 500 – 44 000$. Elle correspond à l’ancien haut de range qui, une fois cassé, a permis au prix de reprendre le chemin de la hausse. Cette zone servira à minima de point de retracement du mouvement haussier.

Personnellement, c’est la troisième zone qui m’intéressera. Elle se situe à 37 500 – 40 000$, et constitue la zone abritant les ordres des gros portefeuilles.

Cette dernière peut avoir plusieurs noms, mais elle met surtout en lumière une zone qui a servi d’impulsion à un mouvement, en l’occurrence à un mouvement haussier. Je m’attends donc à voir un rebond structurel entre 38 500 et 39 000$.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

Zoomons encore sur la vue 4h. Cette dernière nous confirme la situation dans laquelle évolue le Bitcoin. Le prix se trouve actuellement sur sa zone de demande et semble commencer une distribution. Sur les unités de temps plus courtes (1h), le prix est clairement sur une tendance baissière locale.

En effet, le prix a établi un plus haut et le cours à commencer sa distribution. Cela converge pour le moment avec l’idée d’une correction plus profonde sur notre zone de bloc d’ordre. Tant que les 47 700$ ne sont pas repris à la hausse, le prix restera dans une configuration de retracement baissier.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 4H

Analyse technique de l’Ether (ETH)

De son côté le cours de l’Ether (ETH), semble légèrement différent, bien que corrélé. Sur la vue hebdomadaire, le prix parvient lui aussi à s’extraire à la hausse de son range en amorçant une phase d’expansion.

Là encore, nous pouvons voir 2 zones qui impacteront le prix :

La zone de vente à 3 900 – 4 150$,

La zone regagnée à 3 400$.

La macro reste néanmoins haussière elle aussi, et semble vouloir punir les derniers entrants afin de créer une liquidité suffisante pour une reprise haussière plus importante.

Analyse de l'Ether (ETH) en 1W

Sur la vue journalière, le prix est lui aussi haussier. Nous pouvons relever 3 zones intéressantes pour la suite du mouvement :

La première, une zone de vente , elle se situe à 3 900 – 4 150$ ;

, elle se situe à La seconde, une zone d’achat , prend place entre 2 900 – 3 100$ et correspond à l’ancien range ;

, prend place entre et correspond à l’ancien range ; Et la troisième, en zone d’achat, prend place entre 2 500 – 2 700$ et correspond au début du mouvement.

Il est fort probable que le prix établisse son prochain creux sur la troisième zone. Ainsi, ce dernier aura toute la force nécessaire pour son prochain mouvement.

Analyse de l'Ether (ETH) en 3D

La vue 4h précisera notre analyse. Nous retrouvons bien notre zone de supply au même endroit, et 3 nouveaux points vont nous orienter sur la suite.

Les 3 000$ nous indiquent un point d’achat intéressant correspondant au dernier sommet local. La zone de demande entre 2 650 – 2 750$ correspond à la zone qui a contenu l’accumulation du mouvement haussier. Et enfin, la zone des 2 500$ qui reste la zone à tenir pour ne pas perdre cette structure haussière.

Nous avons donc des points intéressants à l’achat à jouer tout en maîtrisant notre risque.

Analyse de l'Ether (ETH) en 4h

Analyse technique du Dogecoin (DOGE)

Aujourd’hui, je vous offre une analyse du roi des mêmes, à savoir le Dogecoin (DOGE). Je suis au fait que beaucoup le trade activement, et que beaucoup le compte dans leur portefeuille. Je m’attarderai donc aujourd’hui à la vision long terme, et non à sa spéculation court terme.

Sur la vue journalière, le cours du Dogecoin est clairement en tendance baissière. Je vous ai noté sur le graphique un certain nombre d’éléments. Les rectangles jaunes (imbalance) correspondent à des zones de liquidité que le prix devra venir visiter. Cela est dû à la puissance des mouvements, indépendamment de leur direction. Une fois visité, on considère ces zones comme remplies et elles ne représentent plus une indication valide. Cette imbalance s’accompagne de zone de début de mouvement non visitée (order block).

J’imagine parfaitement un scénario ou le prix du Dogecoin revient sur la zone d’orderblock à 0.057 – 0.067$ avant de reprendre le chemin de la hausse jusqu’à 0.21$ environ (+220%) pour enfin reprendre le chemin de la baisse afin de combler les zones les plus basses à 0.0073 – 0.0089$.

Une fois toutes ces zones visitées, le prix pourra accumuler dans cette zone basse avant de réellement reprendre le chemin de la hausse.

Analyse du Dogecoin (DOGE) en 3D

Conclusion

Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) ont bien poursuivi leur hausse la semaine dernière après le break de leur range. Désormais, le prix a atteint des zones de ventes locales qui devraient permettre au cours de retracer les excès haussiers. Il semble donc logique que le prix amorce une tendance baissière locale jusqu’au point d’achat.

Pour le Dogecoin (DOGE), le prix reste en tendance baissière macro, et le prix se rapproche de zone d’achat intéressante pour un mouvement moyen terme. Sur cette base, il est possible de faire un premier achat vers les 0.057$ pour suivre ce retracement baissier.

C’était cryptOdin pour vous servir.

