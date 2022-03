Cassure du range à la hausse pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) – Comment bien se placer ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

La semaine dernière, nous évoquions un scénario haussier pour le cours du Bitcoin (BTC) en cas de clôture hebdomadaire au-dessus des 43 000$. C’est désormais chose faite, avec une clôture cette nuit à 46 800$. Il est désormais clair que le prix a réussi à s’extraire de son range, et que ce dernier reprend une structure haussière.

Le prochain point qui fera office de résistance / zone de vente se trouve désormais vers les 49 000 – 51 000$. Comme dans toutes reprises haussières, le prix devra retracer son mouvement afin de valider ce changement d’état de marché.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

Le groupement de 3 jours nous donnera plus de précision sur la suite des évènements. Là encore, nous pouvons clairement voir cette cassure haussière du range avec un mouvement d’accélération du prix. La zone des 49 000 – 51 000$ mentionnée juste avant, est identifiable comme une zone de vente. Une reprise de cette dernière sera extrêmement positive, car elle s’inscrira dans un contexte haussier sur la vue mensuelle.

Grâce à ce mouvement, 2 nouvelles zones apparaissent pour prendre des positions acheteuses :

La zone de demande à 41 000 – 43 000$ , correspondant à l’ancien haut de range,

à , correspondant à l’ancien haut de range, La zone d’order block à 37 500 – 40 000$, correspondant à l’impulsion du mouvement de cassure.

Une perte des 37 500$ en clôture journalière serait un signe de retournement de marché. En effet, toutes les zones d’achats de la tendance haussière macro ont été revisitées, et le marché n’aura plus de raison de défendre des zones d’achats sous ce seuil.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

Sur la vue 4h, les informations sont sensiblement les mêmes que sur la vue journalière. Nous retrouvons bien notre zone de demande, et la zone de vente à 50 000 – 51 000$.

Pour l’heure, la meilleure stratégie pour un investisseur malin sera de prendre une position acheteuse sur le retracement haussier entre 43 000 – 40 000$ et d’attendre une reprise haussière pour jouer les futurs mouvements. Il est tout à fait possible de sécuriser rapidement sur la première zone de vente, et de vendre sur la hausse par palier.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 4H

Analyse technique de l’Ether (ETH)

Le cours de l’Ether (ETH) a lui aussi très bien réagit à la cassure haussière du Bitcoin. Sur la vue hebdomadaire, la zone de vente a, elle aussi, été reprise. En effet, le prix est parvenu à clôturer au-dessus des 3 000$, avec une percée jusqu’à 3 300$. Désormais, la prochaine zone de vente importante se situe à 3 900 – 4 150$.

Le cours de l’Ether à lui aussi reprit une tendance haussière, et devra retracer son mouvement pour valider la structure.

Analyse de l'Ether (ETH) en 1W

La vue journalière nous précisera cette dynamique. Nous retrouvons bien notre zone de vente évoquée plus haut, et 2 nouvelles zones apparaissent :

La zone de demande à 2 900 – 3 100$ , correspondant à l’ancienne borne haute du range

à , correspondant à l’ancienne borne haute du range La zone d’ordre block à 2 500 – 2 700$, correspondant à l’impulsion du mouvement haussier

Ces deux zones permettront de se placer à l’achat dans l’objectif d’une hausse vers la nouvelle zone de vente.

Analyse de l'Ether (ETH) en 3D

Sur la vue 4h, nous validons également la reprise du point identifié la semaine dernière à 3 000$. Une zone d’intérêt se dégage là encore sur les 2 650 – 2 750$, venant donner plus de poids à notre analyse sur les plus grandes unités de temps.

Le point qui doit absolument être tenu en 4h et en 1D, se trouve désormais à 2 500$ et correspondant au dernier creux récemment imprimé.

Analyse de l'Ether (ETH) en 4h

Analyse technique de Spell Token (SPELL)

Aujourd’hui je vous propose l’analyse d’un token beaucoup moins connu à savoir le Spell Token (SPELL). Je vais vous préciser toute mon analyse pour que vous puissiez correctement cerner mes conditions d’entrées et de sorties.

Commençons par la structure du prix. Cette dernière est parfaitement baissière sur les unités de temps majeures (journalière, hebdomadaire). Néanmoins, le prix semble vouloir imprimer un creux définitif sur cette phase baissière. Si une tendance haussière locale venait à prendre forme, elle ne serait en réalité qu’un retracement haussier d’un mouvement baissier.

Ce que j’envisage donc sur cette hypothèse, est un retracement dans la zone de bloc d’ordre à 0.02$. Il faudra néanmoins que le prix clôture sur la vue journalière au-dessus des 0.00517$. Une fois cela validé, notre plan pourra donc prendre place. La stratégie est simple, nous viendrons prendre une position d’achat sur le retracement baissier du mouvement haussier local. Un ordre de protection (stop-loss) sous le dernier creux nous permettra une protection en cas d’invalidation de la stratégie.

Sans optimisation de la stratégie, il est possible d’avoir un scénario avec un risque / gain de 33 environ. C’est-à-dire que nous gagnons 33 fois notre perte.

Comme ce token est très volatil, et se trouve après le top 150 (153ème) il est préférable de mettre un risque de 1% ou moins sur ce scénario.

Analyse du Spell Token (SPELL) en 1D

Conclusion

Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) sont parvenus à s’extraire de leur range qui maintenait le cours depuis début janvier de cette année. Désormais, la dynamique haussière peut clairement être établie, et le prix se dirige vers les zones de ventes :

49 000 – 51 000$ pour Bitcoin

3 900 – 4 100$ pour l’Ether

J’attends néanmoins un retracement dans les zones de demande, qui permettront de se placer à l’achat en réduisant le risque.

Le Spell Token (SPELL) présente lui aussi des perspectives d’achats intéressantes. Une fermeture journalière au-dessus des 0.00517$ permettrait d’amorcer une stratégie d’achat avec pour objectif les 0.02$.

C’était cryptOdin pour vous servir.

