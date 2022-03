Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) sans tendance – Que faut-il observer ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

La semaine dernière, nous évoquions une compression de plus en plus importante du prix, avec un potentiel mouvement puissant. Une semaine plus tard, la situation reste sensiblement la même.

Qu’en est-il précisément ? Nous faisons le point ensemble.

Sur la vue hebdomadaire, le cours du Bitcoin (BTC) a bien pris appui sur la zone de demande comme nous l’avions identifié pour revenir dans notre zone de vente (supply). Entre ces deux bornes, c’est bien un scénario neutre (de range) qui prévaut.

Dans cette configuration, nous ne pouvons pas attester d’une reprise haussière sur cette unité de temps. Une clôture hebdomadaire au-dessus des 43 000$ attesterait d’une reprise haussière, et inversement une clôture sous 31 500$ serait signe d’une poursuite baissière.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

Observons maintenant la vue journalière (regroupement de 3 jours). Là encore, le prix a une nouvelle fois pris impulsion sur la zone de demande à 36 500 – 39 500$. La zone de vente à 44 000 – 46 000$ n’a pas encore été testée.

Sur cette vue également le prix est dans une phase neutre, évoluant erratiquement entre ces deux bornes.

Le scénario que les acheteurs souhaitent voir, est une reprise des 46 000$ avec un rebond haussier sur ce dernier pour valider la structure. De lors côté, les vendeurs veulent valider une cassure des 36 500$ avec un rebond pour valider la continuation baissière.

Analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

Cette situation de neutralité est parfaitement visible sur la vue 4h, avec une compression toujours plus importante de la volatilité entre les deux bornes d’achats et de ventes. Le prix semble vouloir se diriger sur sa borne haute, avec une structure haussière locale parfaitement identifiable (creux et sommets plus hauts que les précédents).

Analyse du Bitcoin (BTC) en 4H

Analyse technique de l’Ether (ETH)

Le cours de l'Ether (ETH) quant à lui fait un développement similaire. En effet, le prix est lui aussi bloqué entre ses deux bornes d’achats et de ventes sur la vue hebdomadaire. Les 2 500 – 2 750$ ont bien joué leurs rôles de supports, et le prix semble se diriger vers la zone de vente à 3 000 – 3 300$. Une volatilité qui ne cesse de se réduire, à la manière de Bitcoin, est signe d’un désintérêt pour beaucoup et source d'opportunité.

Analyse de l'Ether (ETH) en 1W

La vue journalière nous donnera plus de précision sur l’évolution du prix. Les deux zones précédemment identifiées restent valides, et nous pouvons voir que le prix est dans une phase d’accumulation.

Les informations sur cette unité de temps nous montrent que le cours de l’Ether n’a toujours pas repris son dernier sommet qui est à 3 000$ environ. La clôture d’hier semble vouloir s’en approcher, mais il faudra attendre un rejet clair, ou une cassure avant de se prononcer pour la suite.

Analyse de l'Ether (ETH) en 3D

Sur la vue 4h, nous pouvons observer cette tendance locale qui pousse le prix vers le dernier sommet. Cela nous donne 2 points facilement identifiables :

Un break des 3 050$ sur la vue 4h serait un premier signal important pour la hausse ;

sur la vue 4h serait un premier signal important pour la ; Une perte des 2 500$ sur la vue 4h serait un signal important pour une poursuite baissière.

Il faudra attendre des confirmations en tant qu’investisseurs pour se placer à l’achat, et pour les spéculateurs comme moi, cela offre des opportunités de plan sur une journée.

Analyse de l'Ether (ETH) en 4h

Analyse technique de Cardano (ADA)

Faisons le point sur notre analyse du 14 février dernier. En effet, j’évoquais un scénario de retracement baissier pour le cours du Cardano (ADA), après une hausse de 4000%.

Comme dit dans cette analyse, la zone des 1.052 $ n’a pas supporté le prix. C’est désormais un scénario de retracement plus profond qui s’engage.

La présence de zone de liquidité (imbalance) et de bloc d’ordres sur toute la montée nous oriente sur la très forte probabilité de revenir dans cette zone.

Pour autant, la structure long terme du Cardano (ADA) restera haussière. La première zone d’intérêt que j’identifie pour un achat se situe à 0.3 – 0.36 $. Il existe d’autres zones plus basses qui serviront de point de pivot, mais je pense que le prix effectuera d’abord un rebond à 0.3$ avant de reprendre le chemin de la baisse.

Si vous souhaitez construire une position long terme, je vous suggère de vous servir des différentes zones d’achats pour construire votre position. Ainsi, vous lisserez votre prix d’entrée et réduirez votre exposition à la volatilité.

Analyse du Cardano (ADA) en 3D

Conclusion

Le Bitcoin et l’Ether sont une nouvelle fois dans une zone neutre. Les mouvements de prix sont peu liquides, le développement est plus lent, l’intérêt semble parti. Le prix des 2 cryptomonnaies se dirige néanmoins tranquillement vers leurs zones de vérité pour la hausse. Si le prix parvient à reprendre ces zones de vente, un mouvement plus impulsif surviendra. Cela permettra de se placer à l’achat sur un retracement futur.

Du côté du Cardano (ADA), le scénario de retracement baissier est désormais confirmé. La zone d’achat la plus intéressante pour le moment se situe à 0.3 – 0.36$. Il sera possible de faire son entrée à ce moment avec un objectif moyen terme.

C’était cryptOdin pour vous servir.

