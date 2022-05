David Marcus, ancien responsable du projet Libra, vient de dévoiler sa structure baptisée Lightspark

David Marcus, l'entrepreneur français anciennement président de PayPal qui a également siégé au poste de responsable des opérations de cryptomonnaies de Meta, vient de dévoiler Lightspark, sa nouvelle entreprise dédiée au Bitcoin (BTC).

I wanted to share that we are starting a new company called @lightspark to explore, build and extend the capabilities and utility of #Bitcoin. As a first step, we’re actively assembling a team to dive deeper into the Lightning Network. (1/3)

— David Marcus (@davidmarcus) May 12, 2022