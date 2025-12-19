Cryptomonnaies : la République centrafricaine s’expose-t-elle à une perte de souveraineté ?

Un rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) estime que la République centrafricaine court des risques en adoptant une stratégie crypto « opaque » et ouvre la porte à une « capture de l’état ». Que lui reproche-t-il exactement ?

Cryptomonnaies : la République centrafricaine jouerait-elle avec le feu ?

Selon la GI-TOC, les ambitions crypto de la République centrafricaine, mal étayées, fragilisent le pays plus qu’elles ne le soutiennent. Pour rappel, le président actuel Faustin-Archange Touadéra a multiplié les initiatives au cours de ses 2 précédents mandats.

En 2022, la République centrafricaine avait ainsi adopté le Bitcoin dans le sillage du Salvador… Avant de revenir sur sa décision sous pression du Fonds monétaire international (FMI). Depuis, un projet natif de cryptomonnaie avait été lancé : le Sango Coin.

Censé soutenir une « crypto-city » futuriste et pallier les limitations de la monnaie fiduciaire locale, le projet n’a pas trouvé le souffle espéré. Selon la GI-TOC, la cryptomonnaie n’a pu vendre que 10 % de ses tokens. Suite à cela, un second memecoin avait été lancé, le CAR. Il était censé servir à tokéniser des terres et à les proposer à la vente.

💡 Notre guide – 7 cryptomonnaies fiables pour investir sereinement en 2025

1 700 hectares de terre ont en effet été tokénisées près de la capitale Bangui. Mais le rapport de la GI-TOC souligne que les ventes de terrain manquent de transparence et qu’elles n’ont pas été clairement intégrées au budget gouvernemental. Une opacité qui ne fait rien pour raviver la confiance dans les projets cryptos gouvernementaux.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Un système de blanchiment d'argent, selon le rapport

Selon le rapport, ces initiatives n’existent pas pour servir la population centrafricaine – une des plus pauvres au monde. La situation critique de la population sur de nombreux fronts ne laisserait pas la place à des cryptomonnaies :

Avec seulement 15,7 % de la population ayant accès à l’électricité, moins de 40 % disposant d’un abonnement mobile et un PIB par habitant limité à 467 dollars, la majorité des citoyens ne disposaient ni des infrastructures ni des ressources nécessaires pour utiliser des monnaies numériques.

Selon la GI-TOC, ces initiatives du gouvernement serviraient donc surtout à séduire des investisseurs étrangers. La tokénisation permettrait à des organisations criminelles de blanchir de l’argent en contournant les sanctions internationales.

🌐 Dans l’actualité – Le « crypto-czar » de la Maison-Blanche accusé de conflit d’intérêt

Reste que le gouvernement continue ses initiatives : il projette de tokéniser les concessions minières. Le rapport souligne qu’une telle décision pourrait conduire à la perte du contrôle des ressources nationales, notamment les diamants, le pétrole et l’or.

Présentée comme une initiative d’innovation, la promotion des cryptomonnaies et la tokenisation des ressources de la RCA – sans contribution apparente au Trésor public ni aux prévisions budgétaires – ont renforcé les inquiétudes concernant l’exploitation de ces nouveaux systèmes, l’érosion de la souveraineté nationale et l’absence de garanties pour l’intérêt public et les communautés locales.

D’où une conclusion sans appel du rapport, qui souligne que plus de clarté est nécessaire, à l’aube d’une nouvelle élection présidentielle :

Dans le pire des cas, cela suggère que l’initiative crypto de la RCA a été conçue pour enrichir un cercle restreint d’initiés tout en ouvrant de nouveaux canaux à l’influence étrangère et au crime organisé transnational, au détriment de la population dans son ensemble.

Source : GI-TOC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.