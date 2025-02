La République centrafricaine lance son propre memecoin CAR

Cette nuit, Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, a annoncé que le pays lançait son propre memecoin nommé CAR :

Today, we are launching $CAR - an experiment designed to show how something as simple as a meme can unite people, support national development, and put the Central African Republic on the world stage in a unique way.

💡 Comment acheter un memecoin ?

Dans une prise de parole filmée, le président a également commenté cette initiative, après avoir rappelé l’ouverture du pays à Bitcoin (BTC), il y a maintenant 3 ans :

Lors de l’écriture de ces lignes, le token s’échange légèrement sous 0,3 dollar, pour une capitalisation d’environ 250 millions de dollars. Dans la nuit, le CAR est même allé jusqu’à presque toucher 0,9 dollar :

Cours du memecoin CAR de la République centrafricaine

Bien que cette capitalisation soit déjà particulièrement importante pour un token tout juste lancé, nous pouvons voir que sur Bubblemaps, 76,5 % de la liquidité du token est détenue par 4 adresses seulement :

Répartition de la liquidité du memecoin CAR

Si cette idée est très certainement inspirée des agissements récents de la famille Trump en matière de memecoins, elle n’est pas sans rappeler une autre initiative crypto du pays il y a quelques années. En 2022, la République centraifricaine avait effectivement lancé le projet Sango, qui devait mêler tokenisation des ressources naturelles du pays, citoyenneté blockchain et création d’une île crypto.

Comme nous avions pu le rapporter à l’époque, l’effet d’annonce n’avait pas su attirer les investisseurs, et l’initiative semble aujourd’hui s’être soldée par un échec. Toutefois, le compte X du projet Sango a annoncé, après plusieurs mois sans publications, que les détenteurs du token seraient éligibles à un airdrop de CAR :

As we mentioned in our previous post, all Sango holders will be rewarded with an exclusive airdrop! 🪂✨

Stay tuned, as we’ll be following up very soon with the airdrop form so you can claim your rewards! 🔥

The journey is just beginning—let’s build together! 🚀💎 #Sango #CAR

— Sango Project (@sangoproject) February 10, 2025