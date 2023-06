Cryptomonnaies : 350 levées de fonds pour 3,4 milliards de dollars depuis janvier

Comment se porte l’écosystème des cryptomonnaies depuis le début de l’année en termes de levées de fonds ? Y a-t-il une différence significative avec 2022 ? Qui a reçu le plus de financements ? Répondons à toutes ces questions grâce aux données des 5 premiers mois écoulés.

Les levées de fonds représentent 3,4 milliards de dollars depuis janvier

Entre le 1er janvier et le 31 mai, l’écosystème des cryptomonnaies a recensé 350 levées de fonds pour 3,4 milliards de dollars.

Sur les 5 mois écoulés, c’est février qui a rencontré le plus de succès, avec 878,77 millions de dollars réunis à l’occasion de 95 tours de table :

Figure 1 — Levées de fonds depuis janvier 2023

En comparaison avec 2022 qui comptait près de 13,97 milliards de dollars de fonds levés sur la même période, nous sommes là face à une chute de 75,6 %.

Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il y a eu moins de levées de fonds. Au contraire, ces opérations de financement ont même augmenté de 30 %, soit 269 contre 350. Le tableau ci-dessous nous offre une comparaison mois par mois :

Mois Nombre de levées de fonds sur 2022 Nombre de levées de fonds sur 2023 Janvier 26 66 Février 42 95 Mars 66 68 Avril 61 60 Mai 74 61

Figure 2 — Comparaison du nombre de levées de fonds d’une année à l’autre

Finalement, les données précédentes sont à l’image des excès commis pendant le bull run, bien que le bear market commençait déjà à s’installer.

Les chiffres de 2023 montrent que les projets sont moins financés, mais qu’ils sont plus nombreux à construire. Cela est donc de bon augure pour les prochaines années, car des financements réduits pourraient favoriser le sérieux des acteurs impliqués, les forçant à établir des bases plus solides pour leurs idées.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Qui lève le plus d’argent ?

Les plus grosses levées de fonds

Si l’on se concentre sur le top 10 des plus grosses levées de fonds de cette année, elles représentent à elles seules 25,4 % des montants investis dans l’écosystème Web3 avec 864,4 millions de dollars.

Parmi les projets et entreprises concernées, 4 sont parvenus à réunir plus de 100 millions de dollars d’un seul coup.

Ainsi, nous comptons le développeur d’infrastructures Bitcoin Blockstream, avec 125 millions de dollars, le bridge LayerZero pour 120 millions de dollars, le très controversé projet Worldcoin, qui a réuni 115 millions de dollars, et le fabricant de hardaware wallets Ledger avec 109 millions de dollars.

Pour rebondir sur les excès pointés du doigt précédemment, sur la même période, 2022 comptait 37 levées de fonds supérieures à 100 millions de dollars, dont celle de la Luna Foundation Guard à 1 milliard de dollars quelques mois avant le crash.

Les financements par secteurs

Nous pouvons également regarder ces financements d’un point de vue sectoriel, parmi lesquels 4 familles se démarquent davantage que les autres :

Infrastructure ;

Finance décentralisée (DeFi) ;

Gaming ;

Tokens non fongibles (NFT).

Le tableau ci-dessous permet de se rendre compte de leur répartition. Toutefois, notons que ces chiffres sont très probablement sous-estimés. Et pour cause, les données extraites de DefiLlama comportent 106 levées de fonds non référencées, pouvant se rapporter à l’une de ces catégories ou d’autres bénéficiant d’une représentation moins importante :

Secteurs Nombre de levées de fonds depuis janvier 2023 Fonds levés (millions de dollars) Infrastructure 60 802,26 DeFi 55 229,82 Gaming 34 348,13 NFT 33 179,42

Figure 3 — Levées de fonds des principaux secteurs

Malgré tout, le tableau ci-dessus vient corroborer des constatations faites plus tôt dans l’année, selon lesquelles le marché des NFT souffre d’une baisse d’activité. Par ailleurs, nous pouvons souligner la bonne santé de la catégorie « Infrastructure », bien que celle-ci soit très généraliste, comptant des solutions comme LayerZero, ou des entreprises construisant des produits Business to business (B to B) comme la société suisse Taurus.

Au regard de tous ces éléments, bien que les sommes investies soient moins importantes que l’année dernière, nous avons ainsi pu constater que les différents projets de l’écosystème des cryptomonnaies réussissaient toujours à lever des fonds.

Cela rejoint ainsi des conclusions faites tout au long du bear market : l’industrie continue de construire. Nous reviendrons alors sur ces analyses dans les mois à venir, afin d’en juger l’évolution.

👉 Dans l’actualité également — La plateforme LiteBit ferme officiellement ses portes : quelles actions entreprendre ?

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : DefiLlama

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.