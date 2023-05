Analyse : comment se porte le marché des NFT ?

Alors que le marché des NFT semble ralentir depuis ce début d’année, qu’en est-il des volumes et des prix des différentes collections ? Revenons sur quelques statistiques intéressantes à observer, pour prendre la température de l’écosystème.

Le point sur le marché des NFT

Tout au long de l’année 2022, le marché des tokens non fongible (NFT) a montré une certaine résilience face à la chute des autres actifs numériques. Bien qu’il soit difficile d’en faire une analyse globale compte tenu de l’unicité de chaque collection, des tendances peuvent toutefois être identifiées et donner des informations intéressantes.

Ce qui ressort le plus depuis ce début d’année, c’est la dominance de la marketplace Blur, qui a particulièrement marqué le mois de février avec son airdrop. La marketplace a ainsi enregistré un pic de volumes le 22 février dernier, avec 61 800 ETH, soit 101,5 millions de dollars environ.

À titre de comparaison, Blur a enregistré un volume de 7 380 ETH ce dimanche, pour 13,8 millions de dollars :

Figure 1 — Volumes des marketplaces NFT depuis le 1er janvier

Cependant, nous pourrions considérer Blur comme une aberration statistique, avec une part des volumes qui auraient pu être dopée artificiellement par des utilisateurs souhaitant se rendre éligibles à un airdrop.

En prenant ainsi un autre point de comparaison avec OpenSea. Nous observons malgré tout une diminution des volumes entre le 1er janvier et le 30 avril. Si l’on compare ces deux dates, nous avons 6 510 ETH d’un côté contre 2 600, soit respectivement 7,8 et 4,86 millions de dollars de volumes.

En comparant avril 2022 au mois d’avril venant de se terminer, les données de nos confrères de The Block montrent une division des volumes par 3,17. En effet, ceux-ci sont passés de 4,06 à 1,28 milliard de dollars, même en tenant compte des volumes de Blur.

Un regard du côté des collections

Du côté des collections, nous observons également une baisse des volumes. Par exemple, dans le top 10 par volumes sur Ethereum (ETH), les collections affichent toutes un désengagement sur les 30 derniers jours, à l’exception d’Azuki :

Figure 2 — Top 10 des collections NFT par volumes sur Ethereum ces 30 derniers jours

Comme nous pouvons le constater, les collections de Yuga Labs subissent de plein fouet ce ralentissement, avec des volumes en baisse de 20 à 28 % pour Mutan Ape Yacht Club (MAYC), Bored Ape Yatch Club (BAYC) et Ortherdeed.

Du côté des prix, CryptoPunk, qui est la collection avec la plus grosse capitalisation, voit son floor price diminuer de 18,2 % depuis le 1er janvier, passant de 65,47 à 53,5 ETH. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte la hausse du prix de l’ETH, ce qui donne alors une hausse de plus de 27 % en passant de près de 78 600 dollars à un peu plus de 100 000 dollars.

Du côté des BAYC, une étude sur la même échelle de temps donne un floor price passé à 69,49 ETH pour près de 83 400 dollars, contre 49,45 ETH, soit 92 000 dollars environ.

En se penchant sur The Sandbox pour prendre la température côté metaverse, alors qu’un land coûtait en moyenne 4,4 ETH pour plus de 11 900 dollars au plus haut du 31 janvier 2022, le floor price est passé aujourd’hui à 0,45 ETH pour à peine plus de 830 dollars.

Malgré un prix en dollar de certaines collections soutenu par la hausse de l’ETH depuis ce début d’année, nous avons malgré tout pu constater une baisse des floor prices en ETH, et surtout une chute des volumes.

