Crypto.com déliste l'USDT de Tether pour les utilisateurs canadiens

Plusieurs utilisateurs ont signalé avoir reçu un email de Crypto.com les informant que l’USDT ne serait plus pris en charge. L’email, qui ne mentionne pas immédiatement la zone géographique, a fait souffler un petit vent de panique… Avant que l’on apprenne que les USDT seront interdits « dans votre juridiction » selon l'email, c’est-à-dire le Canada :

#USDT will be delisted and will no longer be supported in the #crypto.com app .. this doesn't look good for #Tether pic.twitter.com/JeS5P9idlC

— Giancarlo Cecco (@GiancarloCecco) January 10, 2023