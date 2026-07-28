La plateforme d’échange Uphold a annoncé un plan de licenciement touchant 17 % de ses effectifs mondiaux. Une décision qui s’ajoute à une vague de restructurations qui frappe l’industrie crypto depuis le début de l’année.

Uphold recentre ses ressources sur son activité B2B

Uphold licencie à son tour une part importante de sa masse salariale. Les coupes touchent 85 salariés et prestataires répartis sur plusieurs régions, dans un contexte de ralentissement marqué de l’activité « retail », c’est-à-dire les utilisateurs particuliers.

L’atmosphère n’est pas propice à la croissance : la capitalisation totale du marché crypto est retombée à environ 2 100 milliards de dollars fin juin, après trois trimestres consécutifs de baisse, tandis que les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 6,9 milliards de dollars de sorties nettes rien qu’en mai et juin.

Résultat : le PDG Simon McLoughlin a expliqué que l’entreprise devait « se recalibrer après plusieurs années de croissance extraordinaire ». L’entreprise avait en effet quasiment doublé ses effectifs durant la précédente phase d’expansion du marché.

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L’argent ainsi économisé sera redirigé vers d’autres secteurs d’activité de l’entreprise (API de trading et de conservation d’actifs numériques pour banques, fintechs et courtier). Ces derniers sont en forte croissance.

Pour ce qui est du grand public, la feuille de route reste cependant inchangée, avec le lancement prévu d’ici fin 2026 d’actions américaines, de titres tokenisés et des marchés prédictifs.

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Une vague de licenciements qui touche toute l’industrie en 2026

Uphold n’est pas un cas isolé. Depuis le début de l’année, plus de 450 emplois ont déjà été supprimés chez plusieurs grands noms du secteur. L’Algorand Foundation a réduit ses effectifs de 25 % , Crypto.com a coupé 12 % de ses équipes et OP Labs a supprimé 20 postes. Quant à la plateforme d’échange Gemini, elle a réduit de 30 % de ses effectifs.

Beaucoup d’entreprises du secteur invoquent l’intelligence artificielle comme raison de ces coupes drastiques, avec des postes qui sont devenus redondants.

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Dans les faits, il semblerait que l’origine réelle de ces licenciements se situe ailleurs. Des pans entiers du secteur se sont effondrés ou ont ralenti très fortement. On peut ainsi citer le restaking, les DePIN ou les layers 2.

Cela, combiné à la forte contraction du marché après l’euphorie du début d’année, a contribué à ces séries de licenciements, avec des offres d’emploi crypto qui ont également chuté de 80 %.

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