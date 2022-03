Les créateurs du Bored Ape Yacht Club (BAYC) lèvent 450 millions de dollars

Nouvelle levée de fonds pour les créateurs du Bored Ape Yacht Club

Yuga Labs est l’entreprise qui soutient le projet de tokens non fongibles (NFT) Bored Ape Yacht Club, et elle a récemment annoncé l’acquisition des projets CryptoPunks, et Meebits. Ces trois marques – parmi les plus importantes du secteur – lui ont permis de se positionner solidement et de montrer son ambition considérable.

L’entreprise annonce que cette nouvelle levée de fonds permettra de développer le metaverse centré autour du Bored Ape Yacht club et des autres collections de NFT. Tout cela reposera sur la nouvelle cryptomonnaie proposée par Yuga Labs : l’ApeCoin (APE).

Deux mots-clés sont mis en avant par l’entreprise : l’interopérabilité et la décentralisation. Yuga Labs souhaite en effet que la communauté ait un réel rôle à jouer. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Wylie Aronow, un cofondateur du BAYC :

« Nous pensons que l’expérience “Ready Player One” sera gérée par les joueurs. »

Le metaverse a été baptisé Otherside, et il devrait être proposé aux utilisateurs dès avril prochain :

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

Yuga Labs s’ouvre à de nouveaux utilisateurs

Le metaverse ne sera pas limité aux détenteurs de NFT Bored Ape, et Yuga Labs s’est appuyée sur plusieurs studios pour proposer une expérience complète aux futurs joueurs. La PDG de Yuga Labs, Nicole Muniz, confirme par ailleurs qu’il s’agit d’ouvrir la marque à tous :

« Nous ouvrons la porte d’un jardin qui était jusque là effectivement fermée, et nous disons : “Tout le monde est le bienvenu.” »

C’est bien sûr un changement de cap pour le BAYC, dont les NFT sont réservés aux plus gros portefeuilles, les prix atteignant souvent des records. Yuga Labs a en tout cas accéléré les choses depuis quelques mois : son acquisition de projets NFT d’ampleur, l’émission de sa propre cryptomonnaie et ses ambitions pour le metaverse sont autant de signes que l’entreprise compte bien s’attaquer à un très large domaine.

Source : The Verge

