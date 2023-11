Le cours du token ORDI explose de presque 50 % – Que s'est-il passé ?

Le cours du token ORDI a augmenté de 48 % au cours des dernières 24 heures, à un moment où les tokens BRC-20 reprennent du poil de la bête et observent un regain d'intérêt sur la blockchain Bitcoin. Que s'est-il passé pour que le token ORDI grimpe aussi subitement ?

Retour des Ordinals ? Le cours du token ORDI grimpe de 50 %

Le cours du token ORDI, l'un de ces tokens BRC-20 liés au protocole Bitcoin Ordinals, qui avait particulièrement fait parler de lui lors de son introduction au mois de mai dernier, a subitement grimpé de 48 % sur les dernières 24 heures. La raison ? Le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, Binance, a annoncé qu'il avait procédé à son listing.

Ainsi, dès aujourd'hui, le token ORDI est disponible au trading sur les paires ORDI/BTC, ORDI/USDT et ORDI/TRY sur Binance. Via son communiqué, l'exchange de Changpeng Zhao a précisé que l'ORDI était listé avec l'étiquette « seed », ce qui signifie que le token est relativement récent et donc particulièrement assujetti à la volatilité du marché crypto.

« L'ORDI est un token relativement nouveau qui présente un risque plus élevé que la normale et, en tant que tel, sera probablement sujet à une forte volatilité des prix. Veuillez vous assurer que vous effectuez suffisamment de risk management, que vous avez fait vos propres recherches sur les fondamentaux d'ORDI et que vous comprenez parfaitement le projet avant d'opter pour le trading du jeton. »

Le token ORDI bénéficie du statut de pionnier, ce dernier étant le premier token répondant à la norme BRC-20 à avoir été introduit sur la blockchain Bitcoin. Grâce au protocole Ordinals, les tokens BRC-20 permettent d'inscrire des données sur Bitcoin grâce aux satoshis, ces divisions de Bitcoins.

Autrement dit, Ordinals permet de stocker des images, du texte, des clips audio, mais aussi des security tokens, des stablecoins, voire même des smart contracts sur Bitcoin. Pour en savoir plus sur le protocole Ordinals et mieux comprendre le standard BRC-20, nous vous invitons à lire notre fiche dédiée à ce sujet.

👉 Qu'est-ce que le Taproot Assets Protocol, évolution nécessaire pour l'émergence des BRC-20 ?

Les tokens BRC-20 toujours en vogue

Il n'en fallait pas plus pour que le cours du token ORDI revienne à son niveau du mois de mai dernier : ce dernier a effectivement profité de l'annonce de Binance pour dépasser le seuil symbolique des 10 dollars.

Évolution du cours du token ORDI de son lancement à aujourd'hui

En termes d'adoption, l'ORDI est le 8e token répondant à la norme BRC-20 en termes de nombre de transactions, avec environ 183 000 transactions à son actif et 14 000 holders.

Classement des tokens BRC-20 (par nombre de transactions)

Les BRC-20 ont d'ailleurs le vent en poupe ces temps-ci, ce qui a pour effet de provoquer une hausse des frais de transaction sur Bitcoin, lesquels frôlent actuellement les 6 dollars.

De surcroît, dans la mesure où les BRC-20 ajoutent une somme considérable de transactions à traiter pour les mineurs, le mempool de Bitcoin s'en trouve congestionné. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 120 000 transactions sont en attente de confirmation, selon les données de Mempool.

Une opportunité pour les mineurs de Bitcoin, qui voient naturellement leurs revenus augmenter lors de ces périodes d'activité importantes.

Nombre de transactions dans le mempool (bleu), revenus des mineurs (orange) et cours du Bitcoin (noir)

Sources : TradingView, mempool, Glassnode

