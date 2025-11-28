La Corée du Nord serait derrière le hack à 30 millions de dollars de Upbit

Les hacks de plateformes crypto se suivent et, malheureusement, se ressemblent. En effet, après le vol historique subi par Bybit en février dernier, c’est désormais l’exchange sud-coréen Upbit qui aurait été ciblé par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus en ce début de semaine.

le 28 novembre 2025 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Hack Upbit : une attaque attribuée au groupe Lazarus

Il y a tout juste quelques jours, la plateforme d'échange de cryptomonnaies numéro 1 en Corée du Sud, Upbit, a subi une attaque ciblée à l'origine de la suspension temporaire des retraits de ses utilisateurs. Un hack perpétré alors même qu'une opération de rachat implique actuellement sa société mère, Dunamu.

Le premier bilan fait état de 30 millions de dollars (45 milliards de wons) dérobés, c'est-à-dire beaucoup moins que le triste record de 1,5 milliard de dollars enregistré par sa concurrente Bybit en février dernier.

Un point commun s'impose toutefois : la responsabilité du hack imputée au tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus.

Une identification visiblement confirmée par certains acteurs de l'écosystème crypto local, mais également des membres du gouvernement sud-coréen, selon les informations publiées par l'agence de presse Yonhap News, en particulier du fait de son timing impeccable.

En effet, cette attaque ciblée est intervenue « quelques heures seulement avant une conférence de presse prévue pour officialiser la fusion décidée la veille entre Dunamu et Naver Financial ». Une opération dont le « coup d'éclat » signerait sans équivoque la marque des hackers de Lazarus.

Une enquête est en cours

Alors que la plateforme Upbit s'engage à « couvrir le montant total des pertes » auprès de ses utilisateurs, une enquête doit tout de même permettre de confirmer cette hypothèse nord-coréenne.

Un exercice en apparence assez simple, si l'on considère que le mode opération utilisé par les hackers lors de cette attaque ressemble à une autre opération du genre perpétrée en 2019 par le groupe Lazarus, avec des pertes alors estimées à 58 milliards de wons en Ether (ETH).

🗞️ L'infiltration des sociétés crypto par des agents nord-coréens serait encore pire que prévue

Ce nouveau hack va permettre à la Corée du Nord de gonfler encore un peu plus son portefeuille crypto et sa capacité à accéder à des devises étrangères afin de financer ses programmes d'armement.

Source : Yonhap News

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies.


