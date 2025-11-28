La Corée du Nord serait derrière le hack à 30 millions de dollars de Upbit

Les hacks de plateformes crypto se suivent et, malheureusement, se ressemblent. En effet, après le vol historique subi par Bybit en février dernier, c’est désormais l’exchange sud-coréen Upbit qui aurait été ciblé par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus en ce début de semaine.

Hack Upbit : une attaque attribuée au groupe Lazarus

Il y a tout juste quelques jours, la plateforme d'échange de cryptomonnaies numéro 1 en Corée du Sud, Upbit, a subi une attaque ciblée à l'origine de la suspension temporaire des retraits de ses utilisateurs. Un hack perpétré alors même qu'une opération de rachat implique actuellement sa société mère, Dunamu.

Le premier bilan fait état de 30 millions de dollars (45 milliards de wons) dérobés, c'est-à-dire beaucoup moins que le triste record de 1,5 milliard de dollars enregistré par sa concurrente Bybit en février dernier.

Un point commun s'impose toutefois : la responsabilité du hack imputée au tristement célèbre groupe nord-coréen Lazarus.

👨‍🏫 Découvrez notre classement des 10 des meilleures plateformes crypto en 2025

Une identification visiblement confirmée par certains acteurs de l'écosystème crypto local, mais également des membres du gouvernement sud-coréen, selon les informations publiées par l'agence de presse Yonhap News, en particulier du fait de son timing impeccable.

En effet, cette attaque ciblée est intervenue « quelques heures seulement avant une conférence de presse prévue pour officialiser la fusion décidée la veille entre Dunamu et Naver Financial ». Une opération dont le « coup d'éclat » signerait sans équivoque la marque des hackers de Lazarus.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

Une enquête est en cours

Alors que la plateforme Upbit s'engage à « couvrir le montant total des pertes » auprès de ses utilisateurs, une enquête doit tout de même permettre de confirmer cette hypothèse nord-coréenne.

Un exercice en apparence assez simple, si l'on considère que le mode opération utilisé par les hackers lors de cette attaque ressemble à une autre opération du genre perpétrée en 2019 par le groupe Lazarus, avec des pertes alors estimées à 58 milliards de wons en Ether (ETH).

🗞️ L'infiltration des sociétés crypto par des agents nord-coréens serait encore pire que prévue

Ce nouveau hack va permettre à la Corée du Nord de gonfler encore un peu plus son portefeuille crypto et sa capacité à accéder à des devises étrangères afin de financer ses programmes d'armement.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Source : Yonhap News

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.