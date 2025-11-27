Upbit subit un hack à 30 millions de dollars – Les retraits suspendus

La plus grande plateforme d’échange sud-coréenne Upbit vient de subir une attaque ayant mené à la perte de 30 millions de dollars. Les retraits sont actuellement suspendus. Que savons-nous pour l’instant ?

le 27 novembre 2025 à 9:45.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Upbit subit un hack majeur de sa plateforme d’échange

La nouvelle a été annoncée par Upbit ce matin. La plateforme d’échange rapporte que 44,5 milliards de won (initialement rapportés comme 54 milliards) se sont envolés. Les actifs concernés sont tous issus du réseau Solana. Cela correspond à une perte de plus de 30 millions de dollars.

Les cryptomonnaies affectées par cette attaque sont les suivantes : SOL, 2Z, ACS, BONK, DOOD, DRIFT, HUMA, IO, JTO, JUP, LAYER, ME, MEW, MOODENG, ORCA, PENGU, PYTH, RAY, RENDER, SONIC, SOON, TRUMP, USDC et W.

C’est un hot wallet de la plateforme qui a été visé, selon le communiqué :

blockquote icon

Ce retrait anormal a été confirmé comme provenant d’un portefeuille « chaud » (hot wallet) géré par Upbit. Notre portefeuille « froid » (cold wallet) sécurisé, où les actifs sont stockés séparément, n’a subi aucune intrusion ni aucun vol.

Suspension des retraits

Pour parer à d’autres attaques, la plateforme a suspendu tous les retraits. Elle confirme par ailleurs dans son communiqué que les fonds dont elle a la garde ont été transférés vers des portefeuilles froids.

Des cryptomonnaies ont également été gelées : c’est le cas du LAYER, dont 8,18 millions de dollars de tokens ont été immobilisés.

Upbit confirme que les montants seront compensés et que les utilisateurs n’auront pas à subir de pertes liées à cette attaque. L’entreprise n’a à ce stade pas donné d’information sur la manière dont les attaquants ont pu avoir accès aux fonds.

blockquote icon

Nous procédons à un examen approfondi de la stabilité et de la sécurité de l’ensemble du système de dépôt et de retrait d’actifs numériques, et pas seulement du réseau Solana.

Mauvais timing

Hasard du calendrier, l’attaque survient alors qu’un plan de rachat de la société mère d’Upbit, Dunamu est en cours. Cette semaine, plusieurs rapports ont chiffré cet investissement à 6,8 milliards de dollars. Le but est de construire une infrastructure financière qui mêle intelligence artificielle et blockchain.

L’attaque de Upbit tombe donc au mauvais moment, alors que Dunamu souhaite probablement communiquer sur autre chose qu’une faille de sécurité. Son PDG, Oh Kyung-seok, s’est excusé auprès des utilisateurs :

blockquote icon

Nous présentons nos plus sincères excuses à nos membres pour les désagréments occasionnés aujourd’hui par la maintenance urgente du service de dépôt/retrait d’actifs numériques et par ce retrait anormal.

L’entreprise communiquera quand ses services seront de nouveau en ligne. D’ici là, elle affirme que les fonds des utilisateurs sont en sécurité.

Source : Upbit

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3790 articles

Tous ses articles

