Comment se protéger des arnaques cryptos ? Entretien exclusif avec la responsable mondiale du service enquêtes de Binance

Bien que ce ne soit qu’une fraction infime de l’écosystème des cryptomonnaies, les arnaques existent bel et bien et il est important d’apprendre à s’en protéger. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre d’Erin Fracolli, responsable du service « Renseignement Mondial et Investigations » de Binance, qui nous a partagé ses conseils et les moyens mis en œuvre par l’exchange pour combattre les activités frauduleuses. En cette semaine de St Valentin, nous avons également mis l’accent sur une catégorie spécifique de fraude : les arnaques à la romance.

Échange exclusif avec Erin Fracolli, responsable du service « Renseignement Mondial et Investigations » de Binance

Si les activités criminelles dans l’écosystème des cryptomonnaies ne représentent qu’une fraction infime de la totalité des volumes, il s’agit toutefois de ne pas minimiser ce risque. Afin d’éviter que celles-ci n’augmentent, l’éducation est primordiale.

Ainsi, nous sommes allés à la rencontre d’Erin Fracolli, à la tête du service « Renseignement Mondial et Investigations » de Binance pour échanger sur ces questions, notamment les arnaques amoureuses à l’occasion de la Saint-Valentin.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours chez Binance ?

« J’ai rejoint l’équipe des enquêtes de sécurité de Binance au début de l'année 2019, après avoir occupé différents postes d’enquête et de recherche dans des entreprises et des organisations à but non lucratif. Je ne connaissais presque rien au Web3 à l’époque, mais j’ai appris rapidement ! Aujourd’hui, je suis à la tête de notre équipe “Renseignement Mondial et Investigations”, qui collabore avec les forces de l’ordre et mène des enquêtes sur les activités criminelles potentielles dans l’espace crypto. »

En 5 ans chez Binance, notre invité nous indique que le service a grandement évolué pour mettre sur pied une équipe d’enquêteurs complémentaire. Ainsi, là où les uns ont plutôt un profil juridique, d’autres seront plutôt techniques, permettant à ladite équipe de couvrir des domaines tels que les ransomwares, le Dark Web ou les réseaux mondiaux de fraude par exemple.

Le danger des escroqueries amoureuses

Est-ce que vous constatez une augmentation des escroqueries amoureuses ?

« Les arnaques à la romance sont en augmentation dans tous les domaines. Au niveau mondial, plus d’un adulte sur 4 interrogés dans le cadre du rapport 2023 Norton Cyber Safety Insights a déclaré avoir été victime d’une arnaque à la rencontre ou à la romance en ligne. Il est important de noter que ces escroqueries n’utilisent pas uniquement les cryptomonnaies. Cependant, nous avons vu un grand nombre de rapports de victimes d’escroqueries à la romance. »

Concernant leur recrudescence, les chiffres sont sans appel. En effet, là où la Commission fédérale du commerce des États-Unis a reçu 11 235 plaintes en 2016, ce chiffre est passé à 52 593 et 2020 et près de 70 000 en 2020.

Au total, cela représente des pertes cumulées de 1,3 milliard de dollars, bien qu’Erin Fracolli insiste sur le fait que les cryptomonnaies n’en représentent qu’une portion, rappelant d’ailleurs que Chainalysis a identifié que la part des volumes associée à des activités illégales n’était que de 0,34 % en 2023 :

« Les cryptomonnaies ne sont pas le mode de paiement le plus fréquemment utilisé dans le cadre de ce type d’arnaques, mais elles représentent tout de même 34 % des pertes totales signalées, comme l’indique le même rapport de la Commission fédérale du commerce. Néanmoins, il faut dissiper l’idée reçue selon laquelle le secteur crypto sert de refuge aux escrocs : au contraire, l’activité illicite dans cet espace ne constitue qu’une petite fraction des transactions mondiales et est en réalité sur le déclin. »

Pour ce qui est de Binance, les escroqueries à la romance ont représenté 2 % du total des arnaques signalées en 2023 :

« Ce pourcentage semble certes modeste, mais les pertes financières cumulées subies par leurs victimes ont dépassé les dizaines de millions de dollars, et atteignent en moyenne près de 14 000 dollars par personne. De toute évidence, les escroqueries liées aux rencontres sont devenues l’une des formes d’activité frauduleuse les plus préjudiciables sur le plan financier, et il est clairement urgent de sensibiliser à leur sujet et les empêcher de survenir au sein de l’écosystème crypto. »

Quels sont les types d’enquêtes les plus courants que vous menez ?

« Malheureusement, le problème le plus courant que nous rencontrons est celui des escroqueries et des fraudes. Cela n’est évidemment pas exclusif à l’espace des cryptomonnaies, mais nous constatons la même prévalence et la même variété d’activités frauduleuses que dans les espaces financiers plus traditionnels. »

Si je suis victime d’une arnaque, que dois-je faire ?

« Binance encourage tous ses utilisateurs à signaler toute escroquerie à Binance et aux forces de l’ordre locales. Les utilisateurs peuvent trouver plus d’informations sur la manière de signaler les escroqueries à l’équipe de support client de Binance. Outre le signalement au service client, vous devez signaler toute perte à votre organisme local chargé de l’application de la loi. Binance coopère régulièrement avec les forces de l’ordre pour récupérer les fonds des victimes, mais il est important de le faire le plus rapidement possible pour augmenter les chances de récupération. »

Par ailleurs, notre invité appelle à la méfiance, quant aux sociétés prétendant être en mesure de récupérer des fonds volés en échange de paiements. Et pour cause, celles-ci sont souvent limitées dans ce qu’elles peuvent faire légalement, lorsque ce ne sont d’ailleurs pas elles-mêmes des arnaques, pouvant dès lors engendrer des pertes supplémentaires.

Une collaboration avec de nombreux acteurs

Dans quelle mesure Binance collabore-t-elle avec les autorités de différents pays pour aider à la résolution des enquêtes ?

« Binance reste déterminée à protéger la sphère crypto en collaborant activement avec les forces de l’ordre du monde entier. Les équipes spécialisées de l’entreprise comptent plus de 70 membres, qui, en 2023, ont traité avec succès plus de 58 000 demandes émises par plus de 13 000 fonctionnaires officiels du monde entier. »

Parmi les affaires marquantes dans lesquelles Binance a apporté son soutien, Erin Fracolli cite le cas d’une arnaque dite de pig butchering l’année dernière, pour laquelle l’exchange a aidé le FBI ainsi que le Deparment of Justice (DoJ) dans la saisie de plus de 112 millions de dollars.

À l’automne dernier, la révélation d’un autre cas de pig butchering a fait l’actualité pour des montants bien supérieurs. Cette fois-ci, Binance a collaboré avec le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise, ainsi que l’U.S. Homeland Security Investigation (HSI) :

« Le groupe criminel a été démantelé parce qu’au moins une partie de ses transactions étaient sur la blockchain, ce qui a permis aux enquêteurs de Binance de remonter la piste. Le reste était entre les mains de la police royale thaïlandaise. Forte des renseignements fournis par Binance et la HSI, la CCIB a arrêté 5 membres principaux de ce groupe et confisqué des actifs d’une valeur d’environ 10 milliards de THB (277 millions de dollars). Depuis ces événements, plus de 3 200 victimes se sont manifestées pour demander réparation. »

En outre, l’exchange participe aussi à la formation des forces de l’ordre vis-à-vis des technologies blockchain. Sur l’année 2023, Binance a par exemple organisé 120 sessions « en présentiel et en ligne ».

Au-delà des forces de l’ordre, la plateforme est également amenée à travailler avec divers acteurs tels que « d’autres exchanges, des ONG et d’autres entreprises privées ». Pour ce qui est des outils utilisés, des noms célèbres dans l’écosystème sont cités comme Chainalysis, TRM ou bien Elliptic.

Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour minimiser le risque de perdre des fonds à cause d’acteurs malveillants ?

« L’éducation et le bon sens sont les meilleurs outils pour lutter contre ces menaces. Soyez toujours prudent et faites vos propres recherches avant de prendre d’autres mesures. »

Pour le cas spécifique des arnaques amoureuses, notre invité nous partage ainsi quelques conseils de base, avec en premier lieu, « discuter uniquement sur l’application de rencontres » :

« Les escrocs veulent souvent continuer à vous parler sur des canaux de communication privés tels que des SMS, des réseaux sociaux ou des appels téléphoniques, pour ne pas être démasqués sur le site de rencontre. »

En termes de faux profil, l’expansion des technologies liées à l’intelligence artificielle est à prendre en compte. Avec de tels outils, les faux profils deviennent de plus en plus convaincants, notamment avec des vidéos et voix factices. Il s’agira ainsi de prendre son temps et prêter attention à d’éventuelles incohérences.

Les annulations de dernière minute peuvent également constituer un signal d’alerte :

« Si votre interlocuteur annule à plusieurs reprises des rencontres prévues en personne en donnant diverses excuses, surtout après plusieurs mois d’échanges, il s’agit d’un signal d’alarme important à ne pas ignorer. N’ayez pas peur d’être trop soupçonneux. »

En plus de l’importance de ne jamais envoyer de l’argent à quelqu’un récemment rencontré en ligne, d’autres conseils plus généraux doivent aussi être appliqués :

« Les rendements élevés avec un faible risque sont souvent trompeurs. Souvenez-vous que si un système semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Protégez vos renseignements personnels : ne partagez jamais d’informations personnelles ou financières sensibles, telles que vos mots de passe ou vos clés privées, avec qui que ce soit, même si votre interlocuteur prétend représenter une entité de confiance (police, équipe d’enquête, etc.). Envisagez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe et adoptez de bonnes pratiques de cybersécurité pour protéger vos proches et vous-même. »

Nous remercions Erin Fracolli pour le temps qu’elle nous a accordé.

Comme nous avons pu le constater, bien que nous ayons mis l’accent sur les arnaques amoureuses, ces conseils peuvent s’appliquer à bien des domaines. Ainsi, en cryptomonnaies ou ailleurs, l’éducation et la méfiance restent de mise lorsqu’il s’agit d’argent, et il conviendra de ne mener aucune action sous le coup de la précipitation.

Vous avez été victime d'une arnaque ?

