Comment prendre de l'avance sur le marché des cryptomonnaies grâce à la carte thermique des liquidations ?

Le 11 mars 2025, ça n’est pas moins de 955 millions de dollars qui ont été liquidés en 24h sur les exchanges. Si le marché des cryptomonnaies peut parfois faire peur de part sa volatilité, la liquidation d’une position constitue la bête noire de l’investisseur. Découverte d’un outil sous-estimé pour analyser les zones à risques : la carte thermique des liquidations.

Rappels des termes de base du trading de cryptomonnaies

Pour bien comprendre l’intérêt de la carte des liquidations (ou liquidations heatmap), revenons rapidement sur les différents éléments qui lui sont inhérents. Le principe de liquidation intervient lors de la prise de position par un trader, lorsqu'il souhaite placer un long ou un short, c'est-à-dire :

Position longue (Long) : estimer que le prix d’un actif va augmenter après l’achat ;

: estimer que le prix d’un actif va augmenter après l’achat ; Position courte (Short) : estimer que le prix d’un actif va baisser après l’achat.

Une fois la décision prise, un prix de liquidation est déterminé. Si ce prix est atteint, la position de trading est forcée à la fermeture par l'exchange. Cela arrive généralement lorsque le trader n'a plus suffisamment de fonds (marge) pour maintenir sa position ouverte.

📈 Retrouvez notre sélection des meilleures plateformes pour trader de la cryptomonnaie

Les liquidations sont particulièrement courantes dans le trading à effet de levier, où les traders utilisent des fonds empruntés pour augmenter la taille de leurs positions.

Exemple (notez que les valeurs utilisées ici sont complètement factices) :

Un trader pense que le prix du Bitcoin va augmenter. Il décide donc de se positionner en plaçant un long avec un prix d’achat à 83 500 dollars et un effet de levier x2 pour augmenter la taille de sa position. Le prix de liquidation est fixé à 78 000 dollars.

Malheureusement pour notre trader, le prix du BTC chute violemment dans les heures qui suivent, atteignant les 77 600 dollars sur une mèche avant de repartir à la hausse. La position se clôture automatiquement, elle est liquidée.

Mais comment notre trader aurait-il pu éviter cette fâcheuse expérience ?

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Qu’est-ce que la carte thermique des liquidations ?

Il s’agit d’un outil remarquable que vous pourrez retrouver sur le site de Coinglass. Il permet en un coup d'œil de voir où sont placés les « clusters » de liquidations des positions shorts et longs.

Exemple de la carte de liquidation du BTC sur Binance sur les 12 dernières heures

Comme nous pouvons le voir sur cette image, le prix du BTC évolue aux alentours des 82 000 dollars et 2 clusters de liquidations ressortent, matérialisés par des lignes plus marquées en jaunes, à 82 300 dollars au-dessus et 80 700 dollars en dessous.

Nous pouvons interpréter ces données de la manière suivante :

Pour les shorts, beaucoup de positions seront liquidées si le prix dépasse 82 300 dollars ;

Pour les longs, beaucoup de positions seront liquidées si le prix descend en dessous des 80 700 dollars.

Maintenant, voyons comment notre trader aurait pu utiliser ces données d'une part pour prévenir de la perte de son trade, mais surtout d’en tirer profit pour prendre à contre-pied le marché.

Le secret de cette carte est le suivant :