Coinbase Wallet abandonne certaines cryptomonnaies, dont le XRP de Ripple et Bitcoin Cash (BCH)

Les signes de temps qui changent ? Coinbase Wallet a annoncé l’abandon du support de quatre cryptomonnaies encore considérées par certains comme majeures. Le XRP de Ripple, Bitcoin Cash (BCH), Stellar (XLM) et Ether Classic (ETC) ne pourront bientôt plus être utilisés sur le portefeuille.

Coinbase wallet abandonne certaines cryptomonnaies

La nouvelle a été partagée dans un communiqué laconique de Coinbase Wallet, qui est paru hier. On y apprend que le service met à jour les cryptomonnaies supportées, et que celles-ci n’incluront désormais plus les actifs de Ripple, Bitcoin Cash, Stellar et Ethereum Classic. Coinbase précise que la décision a été prise à cause d’une « faible utilisation » de ces derniers.

À partir de janvier 2023, les utilisateurs de Coinbase Wallet détenant encore ces cryptomonnaies devront les transférer vers des portefeuilles les prenant en compte. Pour rappel, Coinbase Wallet est le seul service affecté, la plateforme d’échange du même nom continue à lister ces tokens.

👉 Retrouvez les plus grandes cryptomonnaies du moment

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Une annonce qui a surpris

L’annonce a surpris les utilisateurs, certains de ces actifs étant encore parfois considérés comme des poids lourds du secteur. En particulier le XRP de Ripple, qui est 7e cryptomonnaie la plus capitalisée du moment, à 20.3 milliards de dollars. L’ETC est quant à lui 25e, et avait suscité un bref regain d’intérêt général lors du passage d’Ethereum (ETH) à la preuve d’enjeu. Stellar (XLM) et Bitcoin Cash (BCH) occupent quant à eux la 28e et 29e place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées.

Cela dit, on ne peut s’empêcher de penser en voyant la liste qu’il s’agit là de l’« ancienne génération ». Le XLM avait été créé en concurrence avec le XRP, Ethereum Classic s’est fait phagocyter par son fork Ethereum, et Bitcoin Cash est lui-même un fork de Bitcoin (BTC). L’engouement pour ces projets a été progressivement remplacé pour se diriger vers le top 10 que l’on connaît actuellement.

Il est cependant intéressant que Coinbase Wallet ait fait ce choix, sans l’expliquer plus que par un manque d’activité. En particulier pour le XRP de Ripple, qui reste un réseau de cryptomonnaie majeur.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que Ripple et le XRP ?

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Coinbase, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.