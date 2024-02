Coinbase Pay intègre Ledger Live – Le transfert et l’achat de cryptomonnaies simplifiés

Ledger, l'entreprise française à l'origine des hardware wallets les plus achetés du marché, a annoncé un partenariat avec Coinbase, ajoutant l'exchange à la liste de prestataires pour l'achat de cryptomonnaies.

En accédant à l'application Ledger Live sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez acheter des cryptomonnaies auprès d'entreprises externes qui envoient directement les fonds acquis vers les adresses de votre hardware wallet. Désormais, il est possible de passer par Coinbase pour cette option d’achat de cryptos.

We’re excited to announce that @Coinbase Pay is now available as a buy provider through Ledger Live!

Use your Coinbase login to buy crypto, and have it immediately secured with your Ledger 🔐

Read more: https://t.co/aUGWkA78gI pic.twitter.com/dkYhnPEFic

— Ledger (@Ledger) February 13, 2024