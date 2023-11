Ces prévisions optimistes ont été publiées dans le rapport mensuel de Coinbase Institutional, qui est paru en début de semaine. Selon le responsable de la recherche, David Duong, l’arrivée prochaine des ETF Bitcoin est cruciale :

Selon l’analyse, la clé se trouve du côté de la communauté des gestionnaires de fortune. Lorsque ceux-ci auront accès à un ETF Bitcoin Spot, ils pourront allouer plus aisément les avoirs de leurs clients, et apporter ainsi des flux de capitaux massifs au sein de l’écosystème. Par ailleurs, cela serait aussi un enjeu de taille pour la régulation du secteur :

« Bien que cela prendra du temps, nous nous attendons à ce que les ETF posent les bases d’un environnement plus régulé, d’une inclusion plus grande, et d’une augmentation de la demande. »