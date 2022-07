Coinbase affirme n'être nullement exposée aux fonds en faillite

Face aux nombreux déboires que rencontrent bon nombre de sociétés de cryptomonnaies actuellement, Coinbase a publié un communiqué visant à rassurer ses clients. La société affirme n'être aucunement impactée par les fonds crypto en difficulté, précisant que sa structure économique est solide.

Coinbase à l'abri des sociétés en difficulté

Le château de cartes des fonds crypto continue de tomber, et entraîne dans sa chute certaines plateformes d'échange de cryptomonnaies, qui se retrouvent parfois contraintes de mettre fin à leurs services de retrait afin de ne pas se fragiliser davantage.

Bon nombre d'entreprises ainsi impactées ont eu des choix difficiles à faire, tels qu'une restructuration interne, des licenciements, voire même des déclarations de faillite. Plus que jamais, les exchanges sont aujourd'hui dans une position compliquée, et doivent redoubler d'efforts pour conserver (ou regagner) la confiance de leurs clients.

Ainsi, via un communiqué, Coinbase a déclaré n'être exposé ni à Three Arrows Capital (3AC), ni à Celsius Network, ni à Voyager Digital, les 3 entités les plus durement touchées financièrement.

Selon l'exchange basé à San Francisco, ces faillites en chaîne ne sont que le résultat d'une mauvaise gestion des comptes, et ne sont nullement à imputer au seul sujet des cryptomonnaies. Ainsi, nous pouvons lire sur le communiqué :

« Nous pensons que ces acteurs du marché ont été pris dans la frénésie d'un marché haussier des cryptomonnaies et ont oublié les bases de la gestion des risques. Les paris non couverts, les investissements énormes dans l'écosystème Terra et l'effet de levier massif fourni par et déployé par [Three Arrows Capital] signifiaient que le risque était trop élevé et trop concentré. »

La plateforme assure ne pas être engagée dans ce type d'investissements risqués :

« Nous ne nous sommes pas engagés dans ces types de pratiques de prêt à risque et nous nous sommes plutôt attachés à développer notre activité de financement avec prudence et en nous concentrant délibérément sur le client. »

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2022 ? Faites-vous guider étape par étape

Et pourtant, l'exchange revoit son programme d'affiliation

Selon une information exclusive révélée par nos confrères de Business Insider, des e-mails de Coinbase auraient fuité, lesquels mentionnent « un arrêt temporaire » de son programme d'affiliation pour ses partenaires aux États-Unis.

La mesure a pris effet le 19 juillet, selon les mails concernés. Ainsi, nous pouvons également y lire :

« Cette décision n'a pas été facile à prendre et n'a pas été prise à la légère, mais, en raison des conditions du marché de la crypto et des perspectives pour le reste de l'année 2022, Coinbase n'est pas en mesure de continuer à soutenir le trafic incitatif sur sa plateforme. »

Le programme d'affiliation de Coinbase, mis en place en 2019 a toutefois été déjà revu au mois de juin. Selon un influenceur, ses revenus d'affiliation sont alors passés de 40 dollars à seulement 2 dollars par personne s'inscrivant via son lien.

Suite à ces révélations, Coinbase a toutefois maintenu que cela n'augurait aucun problème de liquidité pour la plateforme :

« Le marketing d'affiliation est l'un des nombreux leviers supplémentaires que nous utilisons pour atteindre des publics cibles, et la pause temporaire du programme n'est en aucun cas le signe d'un problème de liquidités. En tant que société cotée en bourse, notre bilan solide est transparent pour le public. Nous sommes impatients de travailler à l'avenir avec un grand nombre de nos incroyables partenaires et créateurs du Web 3.0. »

👉 À lire également : Coinbase veut accroître sa présence en Europe et au Royaume-Uni malgré le contexte économique

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse

Sources : Coinbase, Business Insider

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité