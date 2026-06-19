Chute sous 63 000 $ : la pression sur le Bitcoin continue – Récap crypto de la nuit du 18 au 19 juin 2026

Le marché reste sous tension avec Bitcoin en repli. Du côté institutionnel, Franklin Templeton et Fidelity multiplient les initiatives crypto, et les débats au Sénat américain s’intensifient autour du Clarity Act.

Bitcoin sous pression

Le prix du Bitcoin est repassé sous les 63 000 dollars dans un contexte de marché baissier prononcé. Selon K33, plus de la moitié de l’offre en circulation s’échange désormais à perte, un phénomène généralement observé lors des creux majeurs de marché. CryptoQuant estime qu’un possible point bas pourrait se situer autour de 53 600 dollars, la demande en BTC restant faible.

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Celsius : interdiction définitive pour Mashinsky

La CFTC a interdit définitivement à Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, toute activité de trading pour fraude liée aux cryptomonnaies. Cette sanction s’ajoute à sa condamnation de 12 ans de prison prononcée en mai 2025 pour gestion frauduleuse de la plateforme et manipulation du token CEL.

Franklin Templeton innove avec deux nouveaux ETF Bitcoin

Franklin Templeton a déposé deux nouveaux ETF qui réinvestissent automatiquement les dividendes en Bitcoin. Déjà présent sur le marché avec un ETF Bitcoin spot, le gestionnaire d’actifs renforce ainsi son positionnement dans les produits financiers liés au BTC, suivant la tendance amorcée par BlackRock avec son ETF « Bitcoin Premium Income ».

Le Clarity Act en négociation au Sénat américain

Aux États-Unis, des négociateurs bipartisans tentent de finaliser le Clarity Act avant la pause d’août du Congrès. Le comité de l’Agriculture du Sénat se trouve au centre des discussions concernant l’autorité sur le texte, un point sensible qui pourrait encore retarder son adoption. Le projet, déjà passé par le Comité bancaire en mai, disposerait d’environ 60 % de chances d’être voté avant la fin de l’année.

Fidelity cible les émetteurs de stablecoins

Fidelity a lancé un fonds monétaire aligné sur le cadre réglementaire du GENIUS Act, destiné spécifiquement aux émetteurs de stablecoins. Ce nouveau véhicule d’investissement s’inscrit dans la stratégie crypto croissante du gestionnaire, qui avait déjà émis son propre stablecoin FIDD sur Ethereum en janvier 2026.

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