Chute de la livre sterling : le Bitcoin (BTC) comme valeur refuge pour les britanniques ?

Le cours de la livre sterling s'est récemment effondré, provoquant de l'incertitude auprès d'un grand nombre d'investisseurs, et un certain nombre d'entre eux semble avoir opté pour le Bitcoin (BTC) comme valeur refuge. Le 26 septembre en particulier, les volumes de trading sur la paire GBP/BTC ont littéralement explosé. Qu'est ce que cela signifie, et cela va t-il se reproduire à plus grande échelle ?

La livre sterling tombée à son plus bas historique

Les conjonctions de marché ont eu un impact particulièrement lourd pour la livre britannique, qui fait face à des risques de volatilité importants à moyen terme et qui a connu son niveau le plus bas historique la semaine dernière : en 15 jours, la livre a chuté de 9 %.

Le rapport de change GBP/USD a également atteint son pic le plus bas le 26 septembre, affichant alors 1,0350 dollars sur la séance asiatique, rappelant le bref krach de 1985. À titre informatif, au cours des 40 dernières années, la valeur moyenne du GBP n'a variée qu'entre 1,50 dollar et 2 dollars.

Cours de la paire GBP/USD de 1982 à aujourd'hui

La nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, devra donc faire face à de nombreuses incertitudes de marché et rassurer ses compatriotes, bien que ces derniers ne semblent plus faire confiance aux mesures prises par leur gouvernement, comme l'a mit en exergue Fiona Cincotta, analyste chez City Index :

« Les réactions du marché montrent que les investisseurs ont perdu confiance dans l'approche du gouvernement, créant un niveau de volatilité qui place la livre au même niveau que certaines paires des marchés émergents. »

Par conséquent, une partie des citoyens anglais cherche à se tourner vers une autre valeur, et il semble que le Bitcoin (BTC) soit apparu comme un choix de premier plan. Effectivement, comme l'a fait remarquer James Butterfill, le directeur de la recherche chez CoinShares, les volumes de trading GBP/BTC ont littéralement explosé.

Volumes de trading GBP/BTC en dollars

Une information surprenante, le choix de cet actif contrastant avec l'or, un métal pourtant reconnu comme le mètre étalon des placements sécurisés, qui a observé une baisse d'intérêt importante de la part des investisseurs, comme l'a fait remarquer un analyste de chez Messari :

« "L'argent solide en or" s'est déprécié pendant la vente de l'euro le 13 septembre et la chute de la livre le 26 septembre. »

En comparaison avec les 30 jours précédents, les volumes de trading sur la paire GBP/BTC ont connu une augmentation de l'ordre de 878,11 %. Si l'on compare ces données à celles de l'année précédente, cela constitue une colossale hausse de l'ordre de 1 431,76 %.

Effectivement, le jour même, le volume traité a dépassé les 881 millions de dollars, alors que la moyenne de ce dernier s'est située autour des 70 millions de dollars sur les deux dernières années.

Au-delà de la réserve de valeur du Bitcoin

Notons tout de même que la brutalité avec laquelle est tombée la livre sterling était inattendue et inhabituelle, créant de fait des opportunités d'arbitrage et des différences de prix entre les exchanges. Nous pouvons par exemple constater un pic de volume de trading au moment où la décote de la paire BTC/GBP était la plus forte :

Opportunités d'arbitrage (en haut) comparées aux volumes de trading enregistrés (en bas)

Toutefois, cette explication n'explique qu'une part marginale des volumes de trading, comme le souligne le rapport de Messari :

« Comme ces individus du Royaume-Uni et de l'UE voient la valeur de leur monnaie s'effondrer, ils vendent effectivement la livre et l'euro pour des Bitcoins. S'il ne s'agissait que d'une opération visant à capter la volatilité, nous aurions vu des pics similaires en mai 2021 et certainement en mars 2020. »

En somme, les investisseurs ont massivement délaissé leurs livres sterling et les historiques réserves de valeur en faveur du Bitcoin. Toutefois, le Bitcoin ne pourrait pas devenir une réserve de valeur de référence avant au moins quelques années, ce dernier ayant encore beaucoup de travail à effectuer pour une adoption plus large. Mais il pourrait s'agir là du premier domino à tomber dans cette direction.

Et pour la suite ?

Alors que le dollar américain ne cesse de prouver sa suprématie, comme le démontre l'évolution de l'indice DXY, les marchés britanniques et européens sont plus que jamais dans une grande phase d'incertitude, notamment à cause de l'inflation galopante et de la hausse de l'énergie, laquelle est évidemment à mettre en parallèle avec le conflit russo-ukrainien qui a récemment escaladé à nouveau.

Effectivement, comme le prouve la matrice de corrélation de The Block, le Bitcoin et l'Ether (ETH) sont intrinsèquement liés à l'évolution des marchés financiers. Une corrélation de 1 signifie un rapport très fort entre les cours concernés, une corrélation de 0 signifie une absence de rapport entre 2 cours, et enfin une corrélation de -1 signifie une évolution quasi contraire.

Comme le prouve le tableau ci-dessous, les 2 plus grandes cryptomonnaies du marché sont très corrélées aux principaux indices de marché financier mondiaux.

Corrélations entre le Bitcoin, l'Ether et les principaux indices de marché

Pour l'heure, le cours de la livre sterling est remonté grâce à une intervention de la Banque d'Angleterre qui a dû procéder à des achats sur le marché obligataire, ce qui a eu un effet baissier à court terme, mais qui a finalement su redonner confiance - momentanément - aux investisseurs.

Selon Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), la Banque d'Angleterre a réagi « rapidement et de manière très appropriée », en contraste avec le jugement cinglant du FMI sur le premier plan proposé par le gouvernement de Liz Truss le 23 septembre, qui faisait notamment état d'une baisse d'impôts pour les plus riches sur les deux prochaines années à hauteur de 172 milliards de dollars, une idée depuis abandonnée.

Quoi qu'il en soit, les prochains mois devraient nous prouver si le Bitcoin saura trouver de l'intérêt en tant que réserve de valeur auprès des investisseurs, étant donné l'état actuel du marché financier international, qui doit également faire face aux risques de faillite du Credit Suisse.

Sources : TradingView, Capital, Arcane

