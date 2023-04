Changpeng Zhao possède une fortune de 28 milliards de dollars ? Le PDG de Binance dément formellement

Un nouveau classement établi par Bloomberg sobrement intitulé « Les nouveaux riches de la finance » n'a pas plu à Changpeng Zhao. Effectivement, le PDG de Binance, l'exchange de cryptomonnaies le plus important au monde en termes de volume échangé journalier, s'y voit attribuer une fortune personnelle de 28 milliards de dollars.

Ainsi, Changpeng Zhao apparait à la 3e place sur un total de 26 individus évoluant dans le secteur de la finance, derrière Ken Griffin et son fonds Citadel, puis Jeff Yass, le fondateur de l'entreprise de trading Susquehanna International Group.

L'intéressé a formellement nié les faits sur Twitter, indiquant qu'il ne détenait pas une telle somme.

4

Numbers all wrong. I don't have anywhere near as much. Don't know why they do this. 🤷‍♂️

Also, never viewed FTX as a rival. We welcome more (well run) exchanges in the space. pic.twitter.com/xfa31RZp7t

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 27, 2023