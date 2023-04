Changpeng Zhao dément les rumeurs de notice rouge d'Interpol émise à son égard et appelle à la cohésion

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, continue de faire les frais de rumeurs qui sortent désormais quasi quotidiennement. Hier, lundi 3 avril, les réseaux sociaux se sont enflammés après qu'une rumeur se soit rapidement propagée, faisant état d'une notice rouge d'Interpol émise à son encontre.

Le cours du BNB, le token de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, a rapidement dévissé, entrainant également le Bitcoin (BTC) et plus largement le marché crypto dans son ensemble, bien que cela n'ait été que de courte durée.

Figure 1 - Cours du Bitcoin (à gauche) et du BNB (à droite)

En cause ? Un tweet de @Cobie (qui a passé son profil en mode protégé depuis) , une personnalité de l'écosystème crypto disposant d'une certaine notoriété et de 760 000 abonnés sur le réseau social à l'oiseau bleu. L'intéressé a publié un code secret à travers la fonction de hachage SHA-256, censée être quasiment impossible à décoder et d'ailleurs utilisée pour certaines cryptomonnaies, notamment le Bitcoin.

Cependant, l'utilisateur de Twitter @hyuktrades serait parvenu à déchiffrer le code en question, qui révélait alors la phrase « Notice rouge d'Interpol pour CZ ».

Étant donné l'influence de @Cobie, cela a eu pour effet de faire paniquer les investisseurs, une bonne partie ayant rapidement décidé de vendre ses BNB dans la foulée.

Bien qu'il y a encore quelque temps, une telle rumeur aurait pu s'avérer difficile à croire étant donné la prestance du géant Binance et de son PDG, ces derniers cumulent les rumeurs et les annonces négatives, notamment une récente plainte de la Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) les accusant d'avoir contourné la juridiction américaine pour proposer certains services.

Ainsi, la rumeur d'une notice rouge à l'endroit de Changpeng Zhao aurait pu s'avérer annonciatrice, étant donné la récente tournure des événements. Et pourtant, le principal intéressé a publié quelques tweets en réponse à ces allégations, notamment en mettant en avant certaines images appuyant la rumeur qui ont été trafiquées. Ce matin, CZ a tenu à faire un point :

The latest Fud was only spread by crypto news outlets and KOLs, likely planted/sponsored by another exchange. Very petty. Hurts the industry and hurts themselves. There are enough external forces attacking us. Our industry needs to unite at this juncture.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 4, 2023