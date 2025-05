Chainlink : les stakers de LINK bénéficieront bientôt de ces nouvelles récompenses

Chainlink (LINK) dévoile un nouveau programme de récompenses qui vise à favoriser l'activité sur le réseau. Qu'es-ce que cela change pour les personnes qui ont du LINK en staking ?

Chainlink dévoile un nouveau programme de récompenses

Chainlink a annoncé hier le lancement d’un nouveau programme de récompenses, qui vise à encourager la participation au sein de son écosystème. Baptisé Chainlink Rewards, le programme débutera avec une distribution de tokens SXT, en partenariat avec le projet de vérification de données décentralisées Space and Time.

Space and Time met à disposition 4 % de son approvisionnement total en tokens SXT, soit 200 millions de tokens, pour les participants de l’écosystème Chainlink. La première étape de cette distribution, qui inclut 100 millions de SXT, sera effectuée à partir du 8 mai pour les stakers de LINK éligibles. Le programme de récompenses sera ensuite étendu à d'autres projets.

💡 Tout comprendre à Chainlink, le réseau d'oracles décentralisé

Les stakers éligibles sont divisés en 2 catégories : les stakers "actifs" avaient des tokens LINK en staking au 31 mars 2025, date du snapshot. Quant aux stakers "historiques", ce sont ceux qui ont participé au staking dans les versions précédentes (0.1 ou 0.2), même s’ils n’avaient plus de tokens en staking au moment du snapshot. Cela permet donc de proposer ces récompenses à une bonne partie des participants au réseau.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Claim à partir du 8 mai prochain

Les stakers éligibles pourront réclamer leurs tokens SXT à partir du 8 mai 2025, directement via l’interface de Chainlink Rewards. La période de claim durera 90 jours. Passé ce délai, les tokens non réclamés seront retirés et potentiellement redistribués lors de futures campagnes.

L'initiative montre les ambitions de Chainlink, avec une stratégie plus large visant à renforcer l'engagement des utilisateurs et à inciter davantage de participants à staker leurs tokens LINK. Chainlink espère ainsi dynamiser son réseau et attirer de nouveaux participants.

🌐 Dans l'actualité - Le retour du bull run ? Découvrez les 5 cryptos qui ont le mieux performé au mois d'avril

Le cours du LINK était plutôt à la peine ces derniers mois : s'il prend 6,3% sur les 30 derniers jours, il a baissé de 8,8% sur l'année. La cryptomonnaie pèse 8,2 milliards de dollars, à la 14e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : Chainlink

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital