Chainalysis atteint 8,6 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds de 170M$

La société d'analyse de données blockchains Chainalysis vient de lever 170 millions de dollars pour atteindre une valorisation de près de 8,6 milliards de dollars.

Ce tour de financement de série F a été dirigé par GIC, un fonds souverain basé à Singapour, et intervient moins d'un an après sa dernière levée de fonds.

En effet, la société avait pu réunir près de 100 millions de dollars auprès de ses investisseurs historiques. Parmi ces derniers, nous pouvons citer : Accel, Benchmark, ou encore Durable Capital Partners.

Grâce à ce nouveau tour de table, la société compte bien accélérer sa croissance en continuant d'améliorer ses produits et services axés sur la conformité et l'analyse de blockchain. En ce sens, la société déclarait en juin dernier :

« Nous pensons que les données blockchain sont des atouts qui peuvent aider les organisations des secteurs public et privé à comprendre les risques et les opportunités entourant cette classe d'actifs et à promouvoir son adoption en toute sécurité et avec succès. »