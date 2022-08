Paris Hilton, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber et d'autres célébrités épinglées pour leur promotion de NFT

La TINA, une organisation de consommateurs surveillant la publicité américaine, a envoyé des lettres d’avertissement à plusieurs célébrités d’ampleur. En cause, leurs achats de tokens non fongibles (NFT), qui auraient selon elle dû être considérés comme des publicités. Le point sur cette zone grise.

Des célébrités épinglées pour leurs achats de NFT

La Truth In Advertizing (TINA) est une organisation de consommateurs qui surveille la manière dont les entreprises et individus font la promotion de produits et services. Elle a hier confirmé qu’elle avait envoyé des lettres à plusieurs célébrités, qui auraient acheté des tokens non fongibles (NFT) et communiqué à leur sujet. Au total, ce sont 13 personnes qui ont été épinglées, dont Gwyneth Paltrow, Eva Longoria, Floyd Mayweather, Tom Brady, DJ Khaled, Paris Hilton ou encore Justin Bieber.

Que leur reproche la TINA ? D’avoir fait l’équivalent de publicité cachée, selon le communiqué :

« Si [ces célébrités] ont une connexion matérielle avec les entreprises de NFT qu’elles promeuvent, cette connexion doit être clairement et visiblement montrée dans leur publication, comme cela est requis par lois de la Federal Trade Commission. »

La TINA explique qu’elle avait envoyé des lettres il y a deux mois à Reese Witherspoon et Justin Bieber, qui avaient fait la promotion respective de NFT World of Women et inBetweeners :

La publication de Justin Bieber, qui invite ses abonnés à « rejoindre la communauté » inBetweeners

Selon la TINA, l’équipe légale de Justin Bieber a nié toute faute, même si elle a confirmé que la publication serait mise à jour – ce qui n’a pas été fait.

Comment considérer les NFT et leur promotion ?

La TINA est dans son rôle en affichant une telle vigilance, mais on peut rappeler qu’il s’agit d’une zone encore assez grise de la publicité. Si l’on considère les NFT comme des produits vendus par des entreprises, leur promotion doit en effet être considérée sous cet angle. Mais si l’on considère que les NFT sont des pièces d’art, au même titre qu’un tableau, alors la législation les entourant pourrait être différente.

Selon la TINA, c’est l’interprétation qu’a faite l’équipe légale de Reese Witherspoon :

« [Elle a] expliqué que son […] partenariat avec World of Women a été créé pour encourager les femmes à investir dans les NFT […] sans attente d’un retour financier en échange. En réalité, selon l’équipe légale de Witherspoon, le partenariat ne fournit aucun avantage matériel et financier à cette dernière. »

C’est ce dernier point qui est débattable. Une célébrité peut ne pas être liée à un projet, mais elle peut utiliser son influence pour faire connaître ce dernier, faisant grimper les cours des NFT par la même occasion. Le débat risque d’être long à ce sujet, mais on retiendra la conclusion de la TINA, qui est universelle :

« Il est crucial que les consommateurs conduisent leurs propres recherches indépendantes s’ils envisagent l’achat de ces actifs numériques risqués. »

Source : TINA.org - Image : Budiey via Flickr (CC BY-NC 2.0)

