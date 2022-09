Carte bancaire personnalisable avec ses NFT : Mastercard s’associe à une crypto-banque

La « crypto-banque Web3 » hi s’est associée à Mastercard, afin de lancer une carte bancaire personnalisable avec le visuel d’un NFT en notre possession.

Mastercard et hi s’associent pour proposer des CB NFT

La plateforme hi, se décrivant comme une néobanque Web3, s’est associée à Mastercard afin de proposer des cartes bancaires personnalisables avec ses tokens non fongibles (NFT) :

Apply for the Customizable #NFT hi Crypto & Fiat Debit Card, powered by @Mastercard Get the App to join the waitlist

iOS App 📲 https://t.co/1LnUP7prOb

Android App 🤖 https://t.co/DGev6RLIAJ pic.twitter.com/ISq9BBSDOe — hi | Web 3 Neo-Banking (@hi_com_official) September 28, 2022

Sean Rach, le cofondateur de hi, a exprimé son enthousiasme sur sa dernière nouveauté :

« Non seulement les cartes NFT sont incroyables, mais c’est un excellent moyen pour les gens de montrer à quelle communauté en ligne ils appartiennent, mais dans le monde réel. La flexibilité de dépenser des fiat, des stablecoins ou d’autres cryptos, combinée à des récompenses financières […] attrayantes, nous rend convaincus que notre carte change la donne sur le marché. »

À l’image de nombreuses cartes crypto, les CB hi proposeront différents niveaux de cashback, ainsi que différentes réductions sur des abonnements auprès de partenaires. Le token HI est au centre de cet écosystème, et devra être stacké pour débloquer le pallier visé.

Dans cette logique, ce ne sera qu’à partir du niveau « Gold », que les utilisateurs du service pourront prétendre à une carte personnalisée. Cela nécessitera de stacker 100 000 HI, ce qui correspond tout de même à une somme de 5 000 dollars environs, au cours actuel du token.

De plus, toutes les collections NFT ne sont pas concernées, mais nous retrouvons les principales comme :

Bored Ape Yatch Club (BAYC) ;

CryptoPunks ;

Azuki ;

Ou encore MoonBirds par exemple.

Bien sûr, pour personnaliser cette carte, il faudra que le token non fongible en question soit en notre possession.

Dans un premier temps, ce sont les marchés européen et britannique qui seront visés et les cartes seront émises par le prestataire de paiement londonien Moorwand.

👉 À lire également – Retrouvez notre avis sur la CB crypto de Binance

Dépenser chez plus de 60 millions de marchands 8% de cashback en BNB pour chaque dépense

Des avantages durables ou une simple offre temporaire ?

Afin de se démarquer de la concurrence, les fournisseurs de cartes crypto redoublent souvent d’efforts pour proposer les meilleurs avantages du marché. Mais parfois, à l’image de Crypto.com, ces avantages ne sont que temporaires et de nouveaux frais s’ajoutent.

Ces changements de politique peuvent s’expliquer par un besoin de pérenniser le service à long terme ou des conditions de marché difficile. Ce n’est bien évidemment pas le lot de toutes les cartes crypto, d’autres arrivent à maintenir leurs avantages, comme c’est par exemple le cas pour Binance.

Comme la CB de hi sort tout juste sur le marché, il est encore trop tôt pour spéculer sur la viabilité de ses avantages. Il faudra donc patienter pour juger de cela. Notons tout de même que le prix token HI a été divisé par 30 depuis son précédent plus haut historique (ATH), subissant ainsi une décote de près de 97 %.

👉 Pour aller plus loin – Découvrez notre comparatif des meilleures cartes crypto

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Marstercard

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.