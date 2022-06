CarbonABLE (CARBZ), la DeFi et les NFTs au service de l'écologie

Cet article est écrit en partenariat avec CarbonABLE (en savoir plus)

La blockchain au service de l'écologie

Ces dernières années, des rapports inquiétants sur les enjeux écologiques sortent les uns après les autres. Ces derniers convergent tous vers une même conclusion : il faut à tout prix réduire les émissions de gaz à effet de serre et capturer celles déjà émises dans l'atmosphère.

Au sein des différentes solutions proposées, CarbonABLE se distingue en proposant d'utiliser la blockchain pour financer les initiatives écologiques tout en offrant des récompenses aux utilisateurs ayant investi pour l'avenir de notre planète. Le projet s'arme ainsi des outils du Web 3.0 afin de proposer des solutions à l'aide de la finance décentralisée (DeFi) et des tokens non fongibles (NFTs).

Réduire uniquement les émissions de dioxyde de carbone n'est désormais plus suffisant pour éviter le dérèglement climatique. C'est pourquoi la plateforme a pris la décision de développer des projets de décarbonation basés sur la régénération de la nature, dans le but d'étendre les surfaces vertes. Ces derniers constituent des puits de carbone permettant de capter efficacement les gaz à effet de serre et donc d'atténuer le dérèglement climatique.

Pour cela, CarbonABLE identifie les meilleurs projets de reforestation, d'agroforesterie, ou de replantation de mangroves pour en faire des NFTs vendus sur leur plateforme. Une fois financés, ces projets offriront aux détenteurs de tokens non fongibles un revenu passif en stablecoins, ainsi que des tokens CARBZ, le token de gouvernance de la plateforme.

CarbonABLE s'attaque à plusieurs failles du système

Le premier problème freinant la nécessaire transition écologique, c'est la lenteur et la faiblesse des investissements de la part des États ou des grosses entreprises. Pire encore, certains États comme le Brésil procèdent à des déforestations massives, qui détruisent donc d'immenses puits de carbone et empirent dramatiquement le dérèglement climatique.

Le second problème est le manque de transparence et d'efficacité du marché des crédits carbone volontaire. Ce mécanisme financier qui permet d'acheter ou de vendre des crédits carbone constitue une incitation à financer les projets écologiques.

Ce marché intéresse beaucoup les entreprises qui veulent contribuer à la neutralité carbone, mais aujourd'hui, il fonctionne mal notamment à cause d'un manque de traçabilité des crédits carbone.

Ainsi, ce manque de transparence des échanges de crédits carbone joue en la défaveur des entreprises parfois accusées de « greenwhashing », qui peuvent acheter des crédits qui ne correspondent pas à la réalité (par exemple, la forêt a brûlé depuis longtemps !)

Le dernier problème est le manque de projets dans la blockchain connectés au monde réel. L'essor actuel des blockchains et de la cryptomonnaie attire toujours plus d'investisseurs dans le monde, mais beaucoup de projets restent peu liés à la réalité, voire purement spéculatifs. Or, les utilisateurs cherchent de plus en plus à accroître le financement des projets qui offrent une rentabilité intéressante, mais également des projets qui auraient un impact positif sur le monde.

C'est pourquoi CarbonABLE propose d'offrir un investissement accessible à tous via la blockchain. Cette technologie est la réponse aux 3 problèmes soulevés ci-dessus. Grâce à la transparence et la traçabilité qu'elle apporte, elle permet aux crypto-investisseurs de financer massivement et rapidement des projets de régénérations de la nature à fort impact.

Les NFTs offrent ici une preuve de participation aux différents projets de décarbonisation, et permettent à leurs détenteurs d'obtenir une rente sur les crédits carbone issue du projet pendant plusieurs décennies ainsi que des statistiques et des rapports sur l'impact positif que ce dernier a eu sur l'écologie et les communautés locales.

Quelle blockchain choisir pour CarbonABLE ?

L'offre de blockchains se développe jour après jour, ce qui permet de trouver celle qui est le mieux adaptée à chaque projet. Pour CarbonABLE, le choix se porte évidemment sur un consensus le moins énergivore possible.

C'est donc de manière naturelle que CarbonABLE a décidé de se tourner vers une blockchain de type Proof of Stake. Les deux premiers projets réalisés sur Cosmos pour son interopérabilité et sa faible consommation de ressources ont permis une vente instantanée malgré un contexte crypto terriblement dégradé à la suite du depeg de l'UST.

À l'avenir, il est également possible que le projet se tourne vers Ethereum lorsque ce mastodonte aura effectué sa transition vers le Proof of Stake. La communauté est aujourd'hui consultée pour voir vers quelle blockchain CarbonABLE pourrait se tourner.

Comment CarbonABLE génère-t-il des revenus ?

CarbonABLE obtiendra des revenus sur 3 points différents pour construire un projet durable :

Une commission sur les ventes de NFTs lors de leur émission ;

Une redevance issue des reventes de NFTs sur le marché secondaire ;

Et enfin un pourcentage sur la vente des crédits carbone pour couvrir les frais de gestion.

La longévité et le développement de CarbonABLE reposent sur ces différents revenus et permettent donc de pérenniser les investissements. Le pourcentage perçu lors de la vente des crédits carbone pourra être discuté par la communauté via des votes de gouvernance pour offrir une décentralisation de CarbonABLE.

Une rente financière pour les investisseurs

Posséder un NFT CarbonABLE permet de prouver son implication dans des projets ayant un impact positif sur la lutte contre le dérèglement climatique. Ces tokens non fongibles peuvent par la suite être revendus sur le marché secondaire, ou rester dans le portefeuille de leurs propriétaires.

En plus de permettre aux investisseurs d'obtenir une preuve de leur participation à des initiatives écologiques avec un impact tangible dans la lutte contre le réchauffement climatique, CarbonABLE offre des récompenses pour les investisseurs qui décident de verrouiller leurs actifs via du staking.

Tout d'abord, un revenu passif régulier est proposé grâce à la vente des crédits carbone générés par les différents investissements. Ce revenu sera attribué aux investisseurs en stablecoins et en CARBZ, le token de gouvernance de CarbonABLE.

Le staking offre ensuite des avantages aux utilisateurs plus réguliers de la plateforme. Parmi eux, une réduction des frais de service et un accès à des airdrops, mais également un accès prioritaire aux futurs projets.

Le token CARBZ et ses rôles

Outre les récompenses en stablecoins, les investisseurs recevront des CARBZ, le token de gouvernance de CarbonABLE qui possède plusieurs rôles au sein de la plateforme.

Figure 1 : Visuel du token CARBZ

Un token utilitaire

Posséder du CARBZ peut être bénéfique sur plusieurs aspects. L'augmentation des revenus en est une, puisque les frais payés par les utilisateurs de la plateforme ainsi que les surplus générés par la vente des crédits carbone seront partagés avec les utilisateurs possédants du CARBZ.

Détenir du CARBZ permet également d'augmenter ses chances d'avoir un accès prioritaire lors des prochaines sorties de NFTs CarbonABLE.

Un token de gouvernance

Le CARBZ offre aussi à ses détenteurs un droit de vote concernant la gouvernance du protocole CarbonABLE. Les personnes détenant du CARBZ pourront ainsi voter pour améliorer le protocole et prendre part aux décisions sur la répartition des revenus.

Un premier essai concluant

Le vendredi 6 mai 2022, la première vente de NFTs CarbonABLE a eu lieu. Après un début à 17h, seulement deux secondes auront été nécessaires pour que les 160 NFTs proposés soient vendus à la communauté.

🔥 CarbonABLE NFTs 1st Mint are #SOLDOUT in less than 1 minute 🔥 Thank you for the amazing support ! 🙏

Don’t worry another #MINT is coming very soon ! pic.twitter.com/08Dcg50YEs — CarbonABLE.io 🌱 (@Carbonable_io) May 6, 2022

Ce premier projet dont l'objectif est de replanter des arbres dans la ferme Banegas au Costa Rica permettra de capter 1 851 tonnes de CO2 au cours des 30 prochaines années. La replantation de ces 8 000 arbres natifs de la région va également permettre un retour de la faune et de la flore locales, ce qui représente une première victoire pour CarbonABLE et la biodiversité.

Malgré un contexte peu favorable dû à la récente actualité de l'écosystème Terra et de son UST, une seconde vente de 360 NFTs restera un grand succès, puisqu'il aura suffi de quelques minutes pour que les stocks soient écoulés. Cette vente financera un nouveau projet de replantation de mangroves à Las Delicias au Panama qui devrait capter près de 5 000 tonnes de CO2 au cours des prochaines années.

Conclusion sur le projet CarbonABLE

CarbonABLE est un projet ambitieux qui souhaite créer un pont entre la DeFi et le monde réel pour développer de nombreux projets écologiques.

Facile d'accès, il est désormais possible pour tout le monde de participer à des initiatives pour la planète tout en générant un revenu passif.

Sa transparence et sa fiabilité pourraient faire de CarbonABLE une solution durable et privilégiée dans la lutte contre le dérèglement climatique.

