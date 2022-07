Capitulation des mineurs de Bitcoin (BTC) – Nouvelle chute à prévoir ?

Les mineurs de Bitcoin (BTC) font partie des détenteurs qui conservent historiquement leurs BTC, même en temps de disette. Mais auraient-ils atteint une phase de capitulation ? C'est l'opinion d'un analyste de CryptoQuant, bien que celle-ci puisse être remise en question. On fait le point.

Les mineurs de Bitcoin en phase de capitulation ?

Pour rappel, une capitulation intervient lorsqu'une masse de détenteurs choisit de vendre ses actifs, alors qu'il fait face à une forte pression de vente. Comme nous l'expliquait le Prof Chaîne dans son analyse du début du mois de juillet, cela fait maintenant des mois que les participants au marché subissent cette pression :

« L'ensemble du marché, ainsi que les cohortes d'investisseurs à court et long terme sont en état de perte latente considérable sur leurs positions. Cette perte de rentabilité occasionne une pression de vente accrue qui pousse les participants à réaliser des pertes conséquentes, vendant leur offre aux investisseurs les plus résilients. »

Et cela semble être le cas pour les mineurs de Bitcoin, qui cèdent progressivement, selon des données partagées par CryptoQuant. On le voit sur le graphique suivant, les mineurs ont tenu un temps après la dernière chute drastique du cours du BTC, mais ils ont commencé à vendre massivement :

Évolution des réserves de BTC des mineurs en regard du cours

Ces données doivent cependant être mesurées. Selon l'analyste Prof Chaîne, qui intervient pour Cryptoast, les tendances ne sont pas si nettes que cela. Si l'on se base sur les données de Glassnode, on voit effectivement que les mineurs subissent une pression considérable, mais qu'on a en réalité vu une légère accumulation ces derniers jours :

« Bien que les mineurs soient véritablement sous pression du fait de la diminution de leur revenu et de la hausse de la difficulté de minage, un épisode de vente coordonné tel que celui survenu en juin n'est pas observable en ce moment. Selon les données de Glassnode, il semblerait plutôt que les mineurs épargnent à nouveau, tel qu'en témoigne l'afflux de plus de 3000 BTC vers leurs wallets au cours des 7 derniers jours »

Changement de position des mineurs de Bitcoin

Qu'est-ce que cela augure pour le cours du Bitcoin ?

Prudence donc. Si les mineurs décidaient de vendre de manière coordonnée, cela pourrait augurer d'une nouvelle chute pour le cours du Bitcoin, qui flirte depuis des jours avec le seuil des 20 000 dollars. Mais en l'état, cela ne semble pas être le cas.

La question qui se pose donc est donc de savoir si nous avons atteint le « bottom », c'est-à-dire le niveau le plus bas de ce bear market. Là aussi, les opinions sont partagées. Alors que certains voient la reprise des derniers jours comme un signe de renouveau pour le cours du BTC, d'autres y voient un piège, avec un plus bas à venir. Wait and see...

Sources : CryptoQuant, Glassnode

