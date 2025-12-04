Brûlé vif pour ses cryptomonnaies – Deux hommes arrêtés à Vienne pour extorsion et torture d'un investisseur

La liste des extorsions aux cryptomonnaies s’allonge en Europe. À Vienne, deux Ukrainiens ont été arrêtés. Ils auraient torturé et extorqué des cryptomonnaies à leur victime, avant de la brûler vive.

Un meurtre violent d’un riche étudiant à Vienne

Les faits se sont déroulés à Vienne en Autriche. Le corps d’un homme a été retrouvé dans une voiture brûlée la semaine dernière. Hier, les forces de l’ordre viennoises ont partagé leurs premières découvertes dans une conférence de presse. L’homme tué s’appelait Danylo K, et il était le fils du maire adjoint de la ville ukrainienne de Kharkiv.

Selon le média local Krone, les premières conclusions de l’enquête indiquent que son meurtre a été très violent. Enlevé dans le parking de l’hôtel Sofitel, il a été conduit dans la voiture de son père et torturé, ses dents arrachées. Plusieurs heures plus tard, il a été laissé dans la voiture en feu et est décédé dans les flammes.

Selon la police, il semblerait que les cryptomonnaies aient été la cible des attaquants. La famille de Danylo K a en effet remarqué que ses comptes avaient été vidés et a prévenu la police.

Arrestation de deux hommes à Vienne

On ne sait pas la quantité d’argent ayant été extorquée sur les comptes de Danylo K. Deux suspects ont été arrêtés, âgés de 19 et 45 ans respectivement. Peu de temps avant le meurtre, l’un d’entre eux a été vu achetant de l’essence dans une station-service.

Les deux hommes ont été arrêtés en Ukraine dans la journée de samedi. Selon les forces de l’ordre, ils auraient eu d’« énormes » sommes d’argent en liquide sur eux. La police suspecte qu’il s’agit des produits de la vente des cryptomonnaies.

Des retraits depuis le portefeuille crypto de la victime ont été détectés et une importante somme d’argent liquide a été saisie chez les suspects. Un mobile lié à la cupidité semble donc probable

Les crimes liés aux cryptomonnaies se multiplient

Les kidnappings liés aux cryptomonnaies se multiplient malheureusement, en particulier en Europe. Cette semaine, le père d’un entrepreneur crypto a été enlevé en pleine rue à Dubaï. Quelques jours plus tôt, c’est l’ex-compagnon de Sam Altman qui avait été visé par un vol de 11 millions de dollars.

Le crime organisé semble avoir concentré une partie de ses actions sur ce « marché », avec des extorsions qui suivent souvent le même schéma : enlèvement, séquestration et torture.

Suite à ces séries de kidnappings, le ministre de l’intérieur en fonction cet été, Bruno Retailleau, avait annoncé une série de mesures. Mais il reste particulièrement difficile de se protéger d’un enlèvement en pleine rue, un mode opératoire privilégié par les malfaiteurs.

Source : Krone

