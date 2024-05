Le breakout du Bitcoin est-il un bull trap ?

Le cours du Bitcoin poursuit son rebond initié lors de la session boursière du mercredi 1er mai après avoir établi un point bas à 56 500 dollars. Le marché dépasse à présent des résistances, mais est-ce suffisant pour écarter le risque d’un piège haussier ?

Bitcoin dépasse des résistances suite à la reprise de la désinflation US

A contre-courant de l’adage « Sell in may and go away », le marché actions et le marché obligataire ont réengagé leur tendance haussière depuis la session boursière du mercredi 1er mai, avec un effet d’entrainement favorable sur le cours du Bitcoin.

Le marché actions reste soutenu par les résultats trimestriels des entreprises, les perspectives de bénéfices optimistes pour les années 2024 et 2025, ainsi que le rebond sur support des poids lourds de la tech US (GAFAM), avec notamment le superbe rebond de l’action Apple sur support graphique moyen terme ce mois de mai.

Mais la reprise générale s’appuie surtout sur une détente générale des taux d’intérêt du marché alors que le facteur clé de la désinflation sous-jacente semble avoir repris sa tendance baissière aux Etats-Unis.

Cette semaine a tout d’abord vu une étonnante et forte révision en baisse des prix sortis d’usines pour le mois de mars aux États-Unis (PPI US).

Ensuite, c’est l’indice des prix CPI qui a été mis à jour aux États-Unis, et certaines composantes clés ont apporté de l’espoir quant à un retour de l’inflation sous-jacente à 2 % en rythme annuel ces prochains mois.

C’est notamment le cas de l’inflation immobilière, qui représente 35 % du calcul total du CPI et dont les indicateurs temps réel invitent toujours à l’optimisme.

Mais c’est l’inflation des services qui reste un enjeu majeur, alors que les indicateurs avancés (PMI des services de l’ISM) montrent un ralentissement sans que cela ne se traduise encore par un écrasement de l’inflation des services, en particulier le prix des assurances.

En clair, si Bitcoin s’essaie à une reprise haussière, c’est qu’il profite de cette lueur d’espoir sur le retour de l’inflation US à 2 %, amenant un pivot possible de la FED au mois de septembre prochain. Mais cette lueur est encore faible et la mise à jour en fin de mois de l’indice des prix PCE sera déterminante. Une nouvelle fois, nous avons eu la démonstration que le BTC reste très fortement corrélé à la macroéconomie des États-Unis.

Graphique qui représente la mesure de l’inflation sous-jacente aux Etats-Unis (indice des prix IPC)

Le BTC est haussier au-dessus du premier support à 63 500/64 5000 dollars

C’est dans les colonnes de Cryptoast (et de Cryptoast Research chaque matin en vidéo) que j’étudie l’hypothèse que le BTC ait fait un point bas à 56 500 dollars lors de la session boursière du mercredi 1er mai.

Afin de confirmer mon hypothèse de travail graphique, il fallait que le cours du Bitcoin soit en mesure de déborder des résistances techniques et c’est ce qu’il a fait dans le sillage de la mise à jour de l’inflation US.

Désormais, il faut confirmer le changement de polarité technique avec un BTC qui reste haussier en swing trading tant que l’intervalle 63 500/64 500 dollars fait support.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises intraday du cours du BTC/USD

