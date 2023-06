Au mois de juin, le prix du bitcoin (BTC) est finalement parvenu à revenir autour des 30 000 dollars. À présent, un test majeur est en cours puisque comme nous pouvons le constater sur le graphique Weekly, le prix bloque encore sous la zone des 30 000 dollars - 32 000 dollars (rectangle en jaune), niveau qui faisait office de support durant toute la phase de Bull Run précédente et qui est donc devenu aujourd'hui une zone de résistance importante à briser.

Il sera donc primordial de franchir cette résistance à nouveau et ainsi regagner le grand rectangle bleu, ce qui signifierait le retour du prix dans son ancienne phase de range, avec le système de l'Ichimoku qui ferait support. En attendant, il va donc être intéressant de surveiller les prochaines clôtures hebdomadaires afin de savoir si le prix parviendra à casser la SSB qui agit également en résistance.

Tout est encore à faire et un rejet sous les 32 000 dollars pourrait toujours entraîner le prix vers une nouvelle jambe baissière dans les prochaines semaines, il est donc important d'attendre des confirmations. Si le prix passe cette zone, il y aura par contre de fortes chances pour qu'il poursuive sa hausse en direction des 42 000 dollars, niveau qui correspondra à la prochaine résistance SSB.

Sur une unité de temps inférieure, le Bitcoin bloque toujours sous sa résistance autour des 32 000 dollars. Comme nous l'avons évoqué plus haut, franchir à nouveau cette résistance permettrait au BTC de se relancer en direction de la SSB Weekly vers 42 000 dollars, niveau qui correspondrait parfaitement avec un retour du prix sur la partie haute de ce pattern d'élargissement ascendant en jaune dans lequel le prix évolue depuis le début de l'année.

Alors le prix parviendra-t-il à casser cette résistance ou faut-il s'attendre à un rejet ? Les prochains jours nous le dirons. Toutefois, attention à ce que le BTC ne repasse pas sous les 28 000 dollars, car nous aurions alors la cassure de la ligne de tendance basse du pattern, avec un potentiel objectif de baisse autour des 20 000 dollars.

Dans les prochains jours, le Bitcoin devra percer sa résistance à 32 000 dollars pour donner un nouveau signal haussier et permettre au prix de s'envoler en direction des 42 000 dollars. Alors, nouvelle hausse ou rejet à venir ? Faites connaître votre avis dans les commentaires.

